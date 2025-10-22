Un avión tiene que aterrizar de emergencia al chocar contra un globo meteorológico en Utah, Estados Unidos
Los pilotos y los investigadores pensaron al principio que el impacto lo provocó la caída de basura espacial
Un avión de United Airlines ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia después de chocar con un globo meteorológico. El Boeing sobrevolaba Utah a más de 36.000 pies cuando los pilotos sintieron la fractura del parabrisas. El evento, extraordinario, está bajo la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) que tendrá que aclarar porqué el globo se encontraba a esta altura.
La empresa californiana Windborne Systems, una startup especializada en pronósticos meteorológicos también está investigando el incidente con unos de sus globos que impactó el pasado 16 de octubre contra el avión, que se dirigía a Los Ángeles con 140 personas a bordo.
La autoridad Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fue el primero en comenzar a indagar lo ocurrido, después de que Windborne admitiera este el lunes que uno de sus globos probablemente impactó con el Boeing 737 Max. La aclaración descartó la hipótesis de que el accidente hubiera sido provocado por la caída de basura espacial, como se pensó en un inicio.
Por fortuna, los parabrisas de los aviones están fabricados por múltiples capas de cristal para resistir daños causados por factores como el impacto de aves, el clima o escombros, aunque es difícil encontrar aves a la altura que volaba el avión de United Airlines, según ha explicado un experto en aviación a la cadena ABC News.
El Boeing de United tras el impacto con el globo meteorológico
El avión de United, por fortuna, no perdió presión en la cabina y aterrizó en Salt Lake City el jueves pasado sin dificultades sin más incidente que los arañazos que sufrió el capitán del Boeing, unas fotos que han publicado los medios estadounidenses.
Las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, publicadas por diferentes medios estadounidenses revelan que los pilotos del Boeing 737 mantuvieron la calma e informaron de una emergencia al desviarse para aterrizar en Salt Lake City.
El primer oficial tuvo que recibir atención médica por heridas leves tras el aterrizaje de emergencia del avión, según informó el Departamento de Bomberos de Salt Lake City.
Por su parte, mientras las investigaciones sobre el incidente continúan, la compañía de globos meteorológicos ha enviado un comunicado para tranquilizar a la opinión pública asegurando que están "implementamos cambios inmediatos para limitar el vuelo de sus globos, entre 30.000 y 40.000 pies" y evitar incidentes como estos.