Israel identifica el último cuerpo entregado por Hamás: es el de Tal Chaimi, que era comandante de la reserva del Ejército

El Ejército de Israel confirma que Hamás ha entregado el cuerpo de otros dos rehenes tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza. La noticia la ha dado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de un breve comunicado, según ‘Europa Press’.

Las tropas israelíes han recibido de la Cruz Roja los ataúdes con los restos de los rehenes entregados previamente por las milicias palestinas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que los ataúdes, escoltados por sus tropas, han cruzado recientemente la frontera hacia el territorio del Estado israelí". Ahora, se dirige hacia el centro nacional de Medicina Forense, donde se llevará a cabo su proceso de identificación.

El Gobierno de Netanyahu pide que se respete la privacidad de las familias y recalca que "el esfuerzo por traer de vuelta a los rehenes continúa y no cesará hasta que vuelva el último". La entrega se ha realizado después de que las Brigadas Ezeldín al Qasam indicaran que los dos cuerpos han sido exhumados durante la jornada.

Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de 28 personas

Cruz Roja se dirigió “a un punto de encuentro en el sur de la Franja", pero no se dieron más detalles, informa las autoridades israelíes. El acuerdo firmado por Israel y Hamás, hace más de una semana, exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego.

Desde la firma de ese acuerdo, Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de 13 de los 28 fallecidos. El Gobierno israelí insiste que "no acepta ninguna excusa" sobre los retrasos en la entrega de los cadáveres después de que Hamás afirmara que está tardando en cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad para encontrar los cuerpos en medio de la destrucción de la Franja.

Hasta la fecha, el Ejército israelí ha dejado más de 68.200 muertos y 170.300 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes. Pero se prevé que la cifra aumente.