Israel sigue acusando a Hamás de incumplir el acuerdo de paz que contempla la entrega de los restos de todos los rehenes

Miles de manifestantes toman las calles de Tel Aviv para exigir la entrega de los cadáveres de rehenes que siguen en Gaza

Compartir







Israel ha identificado el último cuerpo entregado por Hamás, en cumplimiento del acuerdo de paz en Gaza. Fuentes del Ejército han informado que se trata de los restos del reservista Tal Chaimi y fue hallado en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. El retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes ha tensado al máximo el alto el fuego con ataques del Ejército israelí y la interrupción de la entrada de camiones con ayuda humanitaria a los territorios palestinos.

El cuerpo fue entregado este lunes por la milicia palestina al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) más allá del tiempo acordado para estas entregas.

"Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a la familia del mayor secuestrado Tal Chaimi que su ser querido ha sido devuelto para su entierro", han informado las FDI en su cuenta en la red social X.

El Ejército ha asegurado que, "según la información y los servicios de inteligencia disponibles, el mayor Tal Haimi, difunto comandante del escuadrón de preparación Nir Yitzhak, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista Hamás". "Tal Haimi, de 41 años, fue declarado muerto el 13/12/23", ha agregado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las FDI han afirmado compartir "el dolor de la familia" y ha subrayado que "siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir implementando el acuerdo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hamás a "cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hamás alega "dificultades extremas" para recuperar los cuerpos

El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, ha defendido que se están tomando "muy en serio la recuperación de los cuerpos " y continúa con los esfuerzos, pero se enfrenta a "dificultades extremas para recuperarlos". A pesar de ello, ha asegurado que tiene "plena confianza y determinación en implementar plenamente el acuerdo de Gaza", según el comunicado recogido por el diario 'Filastín'.

Al Haya, además, ha garantizado que el movimiento está "comprometido con el acuerdo de alto el fuego". "Lo que hemos escuchado de los mediadores y del presidente de Estados Unidos nos confirma que la guerra en Gaza ha terminado", y espera que "la ayuda aumente para satisfacer las necesidades de la población de Gaza".

En la víspera, Hamás anunció el hallazgo del cuerpo ahora identificado en el enclave y mostró su intención de entregarlo si se daban las "condiciones" para ello, en plena reanudación de los ataques israelíes en la Franja. Sin embargo, durante la jornada del domingo no se llevó a cabo ninguna entrega en medio de los ataques israelíes de represalia que han costado la vida a más de 40 gazatíes.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace más de una semana exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, pero tanto EEUU como la Cruz Roja entendían que se iba a necesitar más tiempo para recuperar los restos en un territorio lleno de ruinas y escombros.

Por el momento, más allá del margen de tiempo acordado, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de una docena de los 28 fallecidos. La milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.