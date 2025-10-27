David Cacho 27 OCT 2025 - 23:04h.

Los acusados del caso de acoso a Brigitte Macron han llegado al juzgado exigiendo unas disculpas por parte del matrimonio

Francia juzga a 10 personas por ciberacoso sexista a Brigitte Macron: difundieron que era un mujer transexual

Un total de diez personas se han tenido que sentar este lunes en el banquillo de los acusados al inicio del arranque del juicio que está teniendo lugar en París, la capital de Francia, por ciberacoso contra la primera dama francesa, Brigitte Macron. Las autoridades han informado de que se trata de ocho hombres y dos mujeres, todos ellos acusados de realizaba través de Internet sobre la primera dama, su género y su diferencia de edad con el presidente del país, Emmanuel Macron. En Francia se encuentra el reportero Carlos Herranz para contar las últimas informaciones del caso.

"Este lunes no se ha visto a la demandante pasar por el juzgado, quien lleva tiempo denunciando los efectos que tienen en su salud mental y física el ciberacoso que lleva tiempo recibiendo a través. Sin embargo, hay algunas críticas hacia el proceso de judaización que lleva el matrimonio. Algunos, incluso internacionalmente, consideran contraproducente el gran espacio mediático que han dejado a estas personas que salen de esferas conspiratorias".

Un caso que arrastra desde 2017

Este caso de acoso a través de Internet está relacionado con la teoría de la conspiración que circula por redes sociales desde que Macron ganó las elecciones en 2017 y que apunta a que su mujer es en realidad una persona transexual que nació con genitales masculinos. Algunas publicaciones, además, hacen alusión incluso a supuestos delitos de pedofilia, una situación que ha llevado a Brigitte Macron a presentar una denuncia.

Uno de los abogados sostiene que les deberían de acompañar millones de personas que han enviado esos meses, fotografías o teorías que ha denunciado la mujer del presidente francés. Una de las acusadas, Amandine Roy, 'médium', 'periodista' y 'denunciante', ha contestado a la llegada al juzgado frente a las cámaras, que no va a pedir perdón al matrimonio Macron, que "tendrían que ser ellos" quien le pidiesen disculpas a ella.