Zoe Armenteros 27 OCT 2025 - 12:52h.

Desde hace cuatro años, el rumor de que la primera dama francesa es un hombre forma parte de la agenda de comunicación de grupos en Francia, pero también en el extranjero

Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer

La pareja Macron ha decidido contraatacar contra los bulos que han difundido de forma reiterada grupos en internet sobre el género de la esposa del presidente de Francia. Una decena de personas serán juzgadas entre este lunes y el martes por un tribunal de París, acusados de ciberacoso a Brigitte Macron y difundir que era una persona transexual. Los que se sientan en el banquillo son ocho hombres y dos mujeres, entre los que hay un profesor, un publicista, un informático y una médium. Se enfrentan a un pena de dos años de prisión si son declarados culpables.

El Tribunal Penal de París juzga a los 10 acusados por la difusión de una noticia falsa que afirmaba que Brigitte Trogneux, esposa del presidente de Francia, era en realidad su hermano, Jean-Michel, quien había hecho una transición de género. El bulo surgió tras la elección de Emmanuel Macron en 2017 y se volvió viral en Estados Unidos, donde la pareja presidencial impulsada por la 'influencer' de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA.

Varias de las personas, que serán a partir de este lunes en París por ciberacoso, compartieron publicaciones de Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y es autora de una serie de videos titulada 'Becoming Brigitte' ("Convertirse en Brigitte"). Entre las imágenes compartidas hay una falsa portada de la revista Time, en la que Brigitte Macron aparece como 'hombre del año'.

En otra publicación, un acusado afirmó que había "2.000 personas" dispuestas a ir "puerta por puerta en Amiens [la ciudad del norte de Francia de donde es originaria la pareja Macron] para aclarar el asunto de Brigitte", prometiendo la participación de blogueros estadounidenses en la supuesta movilización.

De la investigación por ciberacoso sexista se encarga la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Los acusados de acosar a Brigitte Macron: un periodista, un publicista, un profesor y una médium

Los acusados, ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años, son sospechosos de haber realizado numerosos "comentarios maliciosos" sobre Brigitte Macron en relación con su "género" y su "sexualidad", y de haber afirmado que la diferencia de edad de 24 años que le lleva a su marido el Presidente equivale a "pedofilia", según la Fiscalía de París. El abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, no quiso decir si la primera dama francesa estaría presente o ausente en el inicio del juicio, según ha informado AFP.

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido en las redes sociales como 'Zoé Sagan'. Su cuenta de X, que está suspendida, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada a los círculos conspirativos.

Otra acusada es la 'médium', 'periodista' y 'denunciante' de 51 años Delphine J., conocida con el seudónimo de Amandine Roy, quien difundió el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, era en realidad su hermano Jean-Michel Trogneaux que había cambiado de género. Delphine J. solo "se hizo eco de la actualidad", según su abogada Maud Marian, quien añadió que "no se dirigió ningún mensaje directamente a la señora Macron".

La 'médium' fue hallada culpable por difamación en 2024 y condenada por la justicia francesa a pagarle varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y a su hermano Jean-Michel, pero fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio. Brigitte Macron y su hermano apelaron la decisión. Entre los otros acusados se encuentran un funcionario electo, un galerista y un docente, y todos enfrentan penas de hasta dos años de prisión.

Brigitte Macron no es la única política que ha sido víctima de información falsa de carácter transfóbico. Los mismos mensajes han sido usados contra la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, y la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern para tratar de minar su prestigio y confundir a la opinión pública.