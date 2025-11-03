Rescatan con vida a un obrero rumano que estuvo atrapado durante 11 horas tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

Se derrumba una torre medieval en Roma durante unas obras de reforma

Un obrero rumano de 66 años, Octay Stroici, ha sido rescatado con vida este lunes en Roma tras pasar 11 horas atrapado bajo los restos de la Torre de los Condes de Roma, una estructura del siglo XIII ubicada junto al Coliseo y el Foro Romano que ha sufrido un derrumbe parcial.

Unos 140 bomberos han participado en la operación de rescate, que finalmente ha evacuar al hombre de debajo de los escombros en torno a las 23:00 horas. Un segundo hombre, también de nacionalidad rumana, ha resultado herido en el accidente y está hospitalizado en estado crítico en el Hospital de San Giovanni, aunque está consciente.

Todo comenzó sobre las 11:30 horas de la mañana, cuando unas nueve personas realizaban trabajos de restauración en la torre, de unos 30 metros de altura. Sobre las 12.45, cuando ya estaba en marcha la operación de rescate, se produjo un segundo hundimiento. La Fiscalía de Roma investiga ya lo ocurrido por un posible delito de negligencia con resultado de lesiones y de causar un desastre por negligencia. Inspección de Trabajo trambién participa en la investigación. La zona ha sido acordonada por los Carabineros.

Cómo se ha producido el derrumbe

La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII en Roma, se ha derrumbado parcialmente este lunes poco antes del mediodía. El edificio medieval, ubicado en un área aledaña al Coliseo y el Foro Romano, sufrió dos derrumbes; los bomberos han conseguido rescatar ilesos a todos, menos a uno que ha sido trasladado en estado grave con un traumatismo craneoencefálico, al quedar sepultado bajo los escombros. La torre, de unos 30 metros de altura --pese a que en su origen llegaba al medio centenar--, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano y las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para recuperar el histórico inmueble y su aprovechamiento turístico.

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo desplome ocurrió cuando los bomberos estaban en plena operación de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas, según la cadena RAI.