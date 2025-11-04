Gonzalo Barquilla 04 NOV 2025 - 13:34h.

Dos avalanchas en distintas montañas de Nepal dejan al menos nueve muertos; hay varios italianos entre las víctimas

Mueren cinco alpinistas alemanes, entre ellos una menor de 17 años, por una avalancha en los Alpes italianos

Una sucesión de avalanchas ha golpeado distintas zonas del Himalaya nepalí en días recientes, dejando un balance provisional de nueve alpinistas muertos y varios desaparecidos.

Los desastres ocurrieron en montañas distintas -el Panbari Himal y el Yalung Ri-, separadas por cientos de kilómetros, pero ambos episodios reflejan las duras condiciones meteorológicas que complican los rescates en la región, recoge 'Corriere della Sera'.

La avalancha más reciente: Yalung Ri

Este pasado lunes por la mañana, una avalancha sepultó un campamento base en Yalung Ri, en el distrito nepalí de Dolakha, causando al menos siete muertos -tres italianos, dos nepalíes, un alemán y un francés- y cuatro heridos. Los heridos, dos franceses y dos nepalíes, fueron trasladados a Katmandú, mientras equipos de rescate recuperaban los cuerpos en una zona de difícil acceso. Además, habría más personas desaparecidas.

Entre las personas en paradero desconocido figuran los italianos Marco Di Marcello y Paolo Cocco, ambos originarios de Abruzzo. La familia de Di Marcello mantiene la esperanza tras detectar señales satelitales activas que indicarían movimiento, aunque las autoridades aún no confirman su paradero.

La avalancha anterior: Panbari Himal

Días antes, el viernes pasado, otra avalancha en el Panbari Himal, una montaña remota del norte de Nepal, cerca del Manaslu, provocó la muerte de dos alpinistas italianos, Stefano Farronato, de 50 años, y Alessandro Caputo, de 28. Ambos quedaron atrapados mientras ascendían junto a un tercer compañero, Valter Perlino, que se salvó al permanecer en el campamento base por una lesión.

El Panbari, de casi 6.900 metros, es una de las montañas menos transitadas del Himalaya. Los tres montañistas italianos habían emprendido la expedición con el mensaje: "Cada metro ganado es fruto de la fuerza, la experiencia y el respeto por la montaña", una frase que hoy suena como un homenaje a sus vidas.