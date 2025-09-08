La trágica muerte del italiano Ricardo Pozzobon en Alaska: "Literalmente se lo tragó el glaciar"

Ricardo Pozzobon, un geólogo italiano de 40 años, murió el pasado martes en Alaska al caer en el interior de un glaciar

Conmoción en Italia. Riccardo Pozzobon, geólogo planetario e investigador de la Universidad de Pádova, de 40 años, murió el pasado martes en Alaska (Estados Unidos) mientras trabajaba en una investigación sobre el glaciar Mendenhall para una misión financiada por el Programa de Becas de National Geographic.

Pozzobon salió de Italia el 26 de agosto y debía regresar a casa con su familia este pasado fin de semana. Francesco Sauro, una de las personas que mejor conocía al difunto investigador, ha explicado a 'Corriere della Sera' que tuvo noticias de Pozzobon el martes por la mañana, cuando llegó en helicóptero a lo alto del glaciar junto a otros investigadores.

"Todo está bien aquí. Hemos llegado y también hay muchos turistas", le comentó Pozzobon. Sin embargo, a la hora de comer del martes, se produjo el fatal desenlace. Pozzobon fue a buscar agua con su cantimplora al arroyo que había sobre el glaciar y se cayó en el interior. "Literalmente se lo tragó el glaciar", ha detallado Sauro. Las autoridades estadounidenses iniciaron una búsqueda para tratar de dar con el cuerpo del investigador, pero decidieron suspender el dispositivo al considerar que acarreaba grandes riesgos.

Riccardo Pozzobon deja atrás a su pareja, Claudia, y a su hijo, así como a su hermana y a sus padres

Pozzobon deja atrás a su pareja, Claudia, y a su hijo, así como a su hermana y a sus padres. Riccardo era un profesional con gran experiencia, ya que también participó un proyecto de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Hay una gran conmoción entre sus compañeros.

"Ricardo era el líder de la misión en Alaska, un profesional experto, especialmente en seguridad. Ya había estado en la Patagonia y explorado superficies volcánicas. Estoy seguro de que esta vez tampoco dejó nada al azar, y aun así fue víctima de un trágico accidente", ha sentenciado Sauro.

La Sociedad Geológica Italiana informó sobre la muerte del investigador el jueves pasado: "Esta es una noticia devastadora y nos deja una profunda conmoción a todos nosotros. Riccardo era un querido amigo, una persona buena, alegre, generosa y amable, además de un investigador apasionado que realizó importantes contribuciones a la ciencia planetaria. Para apoyar a la familia en estos momentos de inimaginable dificultad, estamos intentando crear un fondo de donaciones". El experto realizó importantes estudios que han contribuido en numerosas investigaciones. Algunas, por ejemplo, relacionadas con la lava y otras con otros campos, como el terreno lunar.