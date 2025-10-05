La caída mortal de Balin Miller, de 23 años, fue vista en directo por más de 500 personas que estaban conectadas a su cuenta de TikTok

El escalador estadounidense Balin Miller, una de las estrellas de su deporte con tan sólo 23 años, perdió la vida esta semana cuando se precipitó al vacío mientras retransmitía su ascenso al pico de El Capitán, una cima muy popular en el estado de California.

En el vídeo, cuyas imágenes son realmente duras, se observa el instante en el que el joven se resbala al intentar recoger unos objetos de su mochila y cae desde una altura de 700 metros.

En el momento del accidente, más de 500 personas se encontraban conectadas a su cuenta de la red social TikTok presenciando en directo la hazaña.

Su madre se enteró por una llamada

La madre de Balin Miller explicó que había tenido conocimiento del trágico suceso por medio de la llamada de un guardabosques del Parque Nacional de Yosemite.

En declaraciones a un medio de Alaska, la mujer aseguró que su mundo "se derrumbó por completo". "Es muy duro, no hay mayor dolor que perder a un hijo de una forma tan horrible", añadió.

La muerte de Miller se produjo el primer día del cierre del Gobierno federal, que dejó los parques nacionales "generalmente" abiertos, con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados, indicaron fuentes como 'People'.

Por otra parte, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del fallecimiento del joven. En ese mismo lugar se han producido otras muertes, lo cual ha generado una enorme alerta ante este tipo de actividades.

Algunos de los aficionados a la escalada que conocieron a Balin recuerdan que era una persona que demostraba una verdadera pasión por la práctica deportiva y tenía grandes habilidades.