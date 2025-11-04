Esperanza Calvo 04 NOV 2025 - 09:47h.

El detenido por el apuñalamiento múltiple es un hombre de 32 años nacido en Reino Unido

El héroe del atentado del tren en Reino Unido: un trabajador ferroviario, herido grave, al intentar detener al agresor

El detenido por el apuñalamiento múltiple en un tren de Londres había agredido a otra persona ese mismo día. Se le imputan diez delitos de intento de asesinato. Nuevas imágenes muestran la escalofriante frialdad con la que actuaba tras cometer el crimen.

El detenido, un hombre de 32 años nacido en Reino Unido, hirió a diez personas en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

Tras la agresión, nuevas imágenes muestran como camina junto a la estación con inquietante calma, con el cuchillo en la mano. No corre ni se muestra alterado. Inmediatamente, es detenido por la Policía.

Minutos antes, el maquinista había parado el tren en la estación de Huntingdon. Un ferroviario ordena a los pasajeros que echen a correr, mientras se puede ver a algunos de ellos ensangrentados.

“Fue horroroso”, recuerda una mujer testigo de lo vivido en el interior del vagón. El hombre habría exclamado que “el diablo no puede ganar” mientras apuñalaba indiscriminadamente a los pasajeros.

Irrumpió en una barbería

Esa misma mañana también irrumpió con un cuchillo en una barbería, donde dejó herida a otra persona.

La Policía descarta por completo el atentado terrorista. Los crímenes con arma blanca han aumentado de forma alarmante en el Reino Unido: casi 50.000 delitos relacionados con cuchillos o navajas al año y más de 60.000 armas decomisadas. El Gobierno habla ya de una “crisis nacional”.