El acosador, identificado como Uriel R. ha sido detenido horas después del incidente con Claudia Sheinbaum, en el centro de Ciudad de México

El incidente, grabado en vídeo por cientos de personas que lo presenciaron, se hizo viral en redes sociales y desencadenó una ola de indignación

Compartir







La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizaba un recorrido público por el Centro Histórico este martes cuando de forma inesperada se le acercó un hombre que la tocó y la besó en el cuello sin su consentimiento. Ha ocurrido delante de cientos de personas que seguían a la mandataria. Pocos minutos después el acosador era detenido e identificado.

El incidente que ocurrió a la vista de todos se hizo viral en redes sociales que ha colgado el video, en el que se aprecia el comportamiento acosador del hombre, identificado como Uriel R. Las imágenes han provocado miles de comentarios indignados y la condena de políticos, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de la mandataria y la gravedad del acto.

El hombre fue detenido en la misma zona de la agresión contra Claudia Sheinbaum, en la zona Centro de la Ciudad, a las 21.00 horas (hora local). El supuesto acosador ha sido acusado de un delito de abuso sexual flagrante, según informaron fuentes judiciales. En el momento del incidente, los asistentes y escolta de la presidenta mexicana intervinieron ya cuando todo había ocurrido.

El hombre abrazó a Claudia Sheinbaum y la besó en el cuello a la vista de cientos de personas

Uriel Rivera se acercó entre la multitud, abrazó a la presidenta e intentó besarla en el cuello, tocándola por los hombros y los brazos sin su consentimiento. Durante esos segundos, una mujer se dio cuenta de la situación y, tras la insistencia del agresor, la escolta de Sheinbaum finalmente intervino.

El Código Penal Federal, contempla en el artículo 259 Bis que quien hostigue o acose sexualmente a un tercero se enfrenta a penas de entre seis a 10 años de prisión si el acto se tipifica como abuso sexual agravado. El Código Penal de la Ciudad de México, además. contempla condenas de uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días en casos de acoso físico no consentido.