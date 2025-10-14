Amigo del modelo asesinado a tiros en México: "Fue un intento de asalto"

Fede Dorcaz fue asesinado en México y ahora sus amigos han montado una iniciativa para conseguir fondos para poder repatriar su cuerpo

Matan a tiros a Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino de 29 años: le dispararon cuando iba en coche en México

Fede Dorcaz se había convertido en una promesa de la música latina. Este lunes iba a debutar con su pareja en un programa de televisión, pero el jueves pasado su vida se truncó en México. Cuatro delincuentes que viajaban en motocicleta intentaron robarle, le pidieron que bajara la ventanilla, Fede se resistió y uno de ellos disparó un tiro que le atravesó el pulmón, cayó al suelo, sufrió un infarto y falleció. Mallorca, donde vivió desde los trece años, está conmocionada; ahora sus amigos se han reunido en una campaña para repatriar su cuerpo.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con Alex Vallés, amigo de Fede Dorcaz, que aclara que lo sucedido fue un intento de asalto y no lo que circula por internet: "Lo que les dicen a los padres la policía es que era un intento de asalto. Ahora sabemos que al final, en internet, lo que interesa es el morbo y están corriendo muchas noticias de que estaba metido en algo raro, que era premeditado y eran sicarios. Nada de eso. Lo que dicen las autoridades es que era un intento de asalto, que al final tuvo mala suerte de ser él".

Amigo de Fede Dorcaz: "La bala le entra por la axila y le perfora un pulmón"

Además, explica cómo ocurrió el intento de asalto: "Lo que era una camioneta normal, pues ahí era de mucho más valor, y él se resistió un poquito, no quiso abrir la ventana ni la puerta. Eran dos motos en las que iban cuatro personas, le rodean el coche, no sé qué debió pasar y al final hubo un disparo a través de la ventana que se fragmenta en tres. Él intentó levantar el brazo para protegerse y la bala le entra por la axila y le perfora un pulmón. Luego él quiso bajar a pedir ayuda y le dio un infarto".

Por último, habla de la plataforma que han creado para ayudar económicamente a los padres de Fede: "Al final los padres son gente trabajadora y tuvieron que salir el viernes para allá. Son gente que no tiene muchos recursos para afrontar lo que se les viene ahora, y los amigos desde aquí nos veíamos atados de pies y manos. Lo que se nos ocurrió fue esta iniciativa para recaudar fondos y ayudar un poco a los padres".