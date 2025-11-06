La propia fiscal de París explicó que no está relacionado con "la élite del crimen organizado": siguen investigando quién encargó el robo y dónde están las joyas

Una mujer de 38 años, imputada por complicidad en el robo del Louvre: su abogado afirma que está "hundida" y que "niega los hechos"

Su nombre es Niakate Abdoulaye, tiene 39 años y en las redes sociales se hacía conocer como ‘Doudou Cross Bitume’, presentándose a sí mismo como 'la leyenda del motocross’. Apasionado de esto último y también de la calistenia y el ‘street workout’ (entrenamiento callejero), hoy sin embargo como se le conoce es como uno de los sospechosos del robo más sonado de toda Francia: el del museo del Louvre de París el pasado 19 de octubre.

Atendiendo a su perfil, pocos entienden hoy cómo su figura se vincula directamente con el asalto al museo más visitado del mundo. Sin embargo, las autoridades le tienen como uno de los cuatro acusados, –actualmente y por ahora–, del robo de las nueve joyas de la Galería Apolo, de las cuales se llevaron ocho tras perder la corona de la Emperatriz Eugenia en la huida. Su ADN estaba en una de las vitrinas rotas del complejo artístico y, además, él mismo admitió “parcialmente su participación” en los hechos junto a otro cómplice que fue detenido el mismo día que él.

‘Doudou Cross Bitume’, un influencer y delincuente de bajo perfil tras el robo al museo del Louvre

Con raíces familiares en Malí, Doudou nació en Aubervilliers, en la periferia norte de París, donde estaba residiendo. Allí, en su barrio, quienes le conocían sabían de su pasión por el motocross y el ejercicio físico callejero, algo que compartía en las redes sociales, donde parecía querer dárselas de influencer con publicaciones en múltiples plataformas: desde YouTube, DailyMotion o Instagram hasta TikTok, donde daba cuenta de algunas de sus acrobacias en moto o de sus ejercicios de calistenia.

Bajo el lema ‘siempre más cerca del asfalto’, además, en sus publicaciones hacía ver también su afición a las carreras callejeras, conduciendo motocicletas de alta cilindrada, así como otras que comparten modelo con la que usaron los ladrones para la huida del museo del Louvre, tal como recoge el medio francés Le Figaro.

Más allá, bajo esa imagen que exhibía en las redes sociales, con un estilo que recuerda al del rapero Tupac Shakur, al que idolatraba, se encontraban los antecedentes que le colocaban como un delincuente menor, de bajo perfil, sin nada que terminarse de alertar a las autoridades para presagiar que fuese a involucrarse nada más y nada menos que en el robo más sonado de Francia al irrumpir en su museo más emblemático, en el corazón de París.

De las redes a la Galería Apolo

La propia fiscal de París, Laure Beccuau, explicó que los dos primeros detenidos, entre los que se encontraba ‘Doudou Cross Bitume, no estarían relacionados con "la élite del crimen organizado", rebajando ese perfil delincuencial.

Dados sus antecedentes penales, no le sitúan como jefe de una red criminal profesionalizada, pero la realidad es que hoy es uno de los principales acusados del robo, si bien se trata de resolver la gran incógnita de si el asalto al Louvre fue por encargo y, en su caso, quién lo encargó.

Su cómplice, arrestado el mismo día, –el 25 de octubre–, tiene 34 años, doble nacionalidad franco-argelina, y antecedentes por robo y tráfico de estupefacientes. Fue arrestado antes de coger un vuelo a Argelia. Doudou, por su parte, operaba con licencia de taxista y también tenía antecedentes. En total, nada más y nada menos que 15, siendo el más grave el asalto a una tienda en 2014, en la que usaron réplicas de fusiles de asalto.

En su declaración ante las autoridades, en la que ambos reconocieron “parcialmente” su participación, dijeron haber actuado contratos por “personas cuya identidad desconoce”.

Las autoridades siguen sin pistas sobre las joyas robadas en el Louvre

Entre tanto, y tras el terremoto político y social provocado por lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como un “ataque” al “patrimonio” del país, las autoridades siguen trabajando en esclarecer los hechos y el origen del robo, así como para encontrar alguna pista que lleve a saber dónde están las joyas, la otra gran incógnita en el aire.

Junto a Abdoulaye y el otro detenido, también están acusados Slimane K., de 37 años y viejo conocido del primero, detenido junto a su pareja, –a la que investigan por su presunta implicación por complicidad en el robo–, y un cuarto sospechoso no identificado.