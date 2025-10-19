Rocío Martín 19 OCT 2025 - 19:35h.

Esta corona de la emperatriz Eugenia es una de las piezas más emblemáticas y lujosas del patrimonio del Louvre

Orden de busca y captura para los ladrones del Louvre: iban disfrazados de obreros

Compartir







ParísLas autoridades francesas continúan investigando el robo ocurrido este domingo en el museo del Louvre. El ministro francés del Interior, Laurent Núnez, informaba de que un grupo de ladrones robó esta mañana en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre de "un valor patrimonial e histórico incalculable".

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo de banda organizada y asociación de malhechores criminal.

La corona de la emperatriz, la única joya robada que ha sido encontrada

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, reveló que los ladrones habían perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También reiteró que todo se desarrolló "sin violencia" y que no hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta corona de la emperatriz Eugenia es una de las piezas más emblemáticas y lujosas del patrimonio del Louvre. Esta pieza única está adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz que alberga el museo. Entre las nueve piezas robadas, además de la corona, se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses.

Según medios locales, el diamante más grande de la colección, el famoso Regent, con un peso de más de 140 quilates, no ha sido robado.

Un robo rápido y de película

Según el ministro del Interior, fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Allí usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas. Tras el robo, procedieron a darse a la fuga inmediatamente en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.