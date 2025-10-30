A los dos detenidos que admitieron "parcialmente" su participación en el robo en el emblemático museo se suman ahora cinco nuevas detenciones

Prisión preventiva para los sospechosos del robo del Louvre tras "admitir parcialmente su participación"

Las autoridades de París han anunciado la detención de otras cinco personas más por el mediático e impactante robo en el emblemático museo del Louvre de París, por el que ya había dos detenidos que han admitido "parcialmente su participación" en los hechos. Mientras la investigación continúa, las joyas robadas siguen sin aparecer. Por el momento, se ha descartado que los ladrones tuviesen "complicidad" o ayuda desde dentro del Louvre.

Parte de los arrestos han sido posibles gracias a las muestras de ADN tomadas en el robo, en el que los delincuentes implicados lograron hacerse con ocho piezas de incalculable valor tras haber perdido una novena en la huida: la corona de la Emperatriz Eugenia, que quedó muy dañada. Concretamente, se llevaron la diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; el collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; los pendientes de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; el collar de esmeraldas de la colección de la emperatriz María Luisa; un par de pendientes de esmeraldas de la colección de María Luisa; el broche conocido como ‘relicario’; el gran lazo de corsaje de la emperatriz Eugenia; y El gran lazo de corsaje de la emperatriz Eugenia.