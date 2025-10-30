Las autoridades francesas han detenido ya a siete sospechosos, pero siguen sin saber dónde están las piezas robadas y el origen del robo

Prisión preventiva para los sospechosos del robo del Louvre tras "admitir parcialmente su participación"

Las autoridades francesas han detenido a un total de siete personas por el mediático e impactante robo en el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo. Aunque dos de ellos ya han admitido “parcialmente su participación” en los hechos, las joyas robadas siguen sin aparecer.

En total, los delincuentes lograron hacerse con nueve joyas de incalculable valor histórico y cultural en lo que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como un ‘ataque al patrimonio’ del país. De ellas, los ladrones perdieron una por el camino: la corona de la Emperatriz Eugenia, que quedó muy dañada, pero se llevaron la diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; el collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; los pendientes de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; el collar de esmeraldas de la colección de la emperatriz María Luisa; un par de pendientes de esmeraldas de la colección de María Luisa; el broche conocido como ‘relicario’; el gran lazo de corsaje de la emperatriz Eugenia; y El gran lazo de corsaje de la emperatriz Eugenia.

¿Dónde están las joyas?

Según ha confirmado la fiscal de París, Laure Beccuau, en declaraciones a RTL, por el momento no hay pista sobre el paradero de las piezas robadas en la Galería Apollo del museo, donde los ladrones irrumpieron desatando las alarmas en el mítico complejo artístico.

Tal como explican los expertos, lo más habitual en casos de este tipo es que los delincuentes mantengan las joyas completamente ‘fuera del radar’ durante semanas o incluso meses, evitando cualquier exposición que pueda delatarlos. Máxime cuando las piezas, tan únicas y exclusivas, compuestas de miles de diamantes y múltiples esmeraldas, son plenamente reconocibles como para acabar en una subasta.

Por ello, se teme que su destino pueda pasar por la separación en piezas para la venta posterior de los metales preciosos individualmente.

“Lo más habitual es que se dejen dormir durante un tiempo hasta que puedan colocarlas”, explicaba Miguel Ángel Espada, jefe del Grupo II de la Brigada de Patrimonio Histórico de la UDEV, en declaraciones a Informativos Telecinco.

Sin embargo, la fiscal Laure Beccuau mantiene la esperanza: "Todavía hay tiempo para devolverlas".

¿Quién encargó el robo del museo del Louvre?

Tampoco saben aún las autoridades francesas quién habría encargado el robo. Por ahora, sobre los siete detenidos se ha evitado dar datos concretos respecto a sus perfiles, dado que la investigación sigue en marcha y no se descarta que pueda haber más implicados.

Hasta el momento, sobre los dos primeros detenidos, se sabe que uno de ellos tiene 34 años, doble nacionalidad franco-argelina y antecedentes por robo y tráfico de estupefacientes. Fue arrestado, de hecho, antes de coger un vuelo a Argelia. El otro, de 39, es francés, operaba con licencia de taxista y también tenía antecedentes.

Sobre ellos, la fiscal ha apuntado que no se cree que estén relacionados “con la élite del crimen organizado”. Ambos, no obstante, han reconocido “parcialmente” su “participación en los hechos” tras pasar 96 horas detenidos. Todo ello, pese a que, según Laure Beccuau, sus declaraciones fueron "mínimas en comparación con lo que consta en el expediente".

Respecto a los otros cinco detenidos, uno de ellos creen que es uno de los dos motoristas presentes en el robo al museo. “Era a objetivo de los investigadores" porque ya contaban con "pruebas de ADN", según ha explicado la fiscal, y por eso se espera que su detención pueda conducir a estrechar todavía más el círculo sobre los responsables y el origen del robo.

No en vano, los otros sospechosos detenidos derivan de ese arresto, y la investigación considera que puede ser vital para obtener información sobre cómo ocurrió todo.

En pleno shock y en medio de todo un terremoto en lo político por la imagen de Francia tras el asalto, Emmanuel Macron prometió justicia tras lo ocurrido y el arresto de los responsables, así como la recuperación de las joyas. Lo primero da señales de avance. Lo segundo… sigue siendo un misterio.