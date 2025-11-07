La Policía está investigando la explosión en una mezquita de un colegio en Yakarta, Indonesia, como un posible acto de terrorismo

Al menos 54 personas han resultado heridas tras una explosión que he tenido lugar este viernes en la mezquita de un colegio internacional en la capital de Indonesia, Yakarta. La Policía está investigando este suceso como un posible acto de terrorismo. Ninguna de las víctimas ha sido herida de gravedad.

La explosión ocurrió justo antes de las oraciones del viernes en la mezquita situada en el interior del recinto del Colegio Intercultural del Norte de Yakarta, un centro académico privado con alumnos de entre 4 y 18 años.

No se descarta que se trate de un acto terrorista

La Policía no ha concretado las causas de lo ocurrido pero no ha descartado que pueda ser un acto terrorista. Además, al poco tiempo de la explosión se trasladó al lugar una unidad de artificieros para verificar que no había más artefactos explosivos en el interior del colegio.

Las autoridades han encontrado en la zona afectada un arma de juguete, según ha establecido el viceministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídios y de Seguridad, Lodewijk Freidrich Paulus en rueda de prensa recogida por el portal de noticias de Indonesia Republika.

Se desconoce que haya heridos graves

En cuanto a las víctimas, la mayor parte de ellas son estudiantes y solo se conoce la existencia de heridos leves o de cierta consideración. Algunos de ellos ya han recibido el alta médica, según ha expresado el inspector general de la Policía Metropolitana de Yakarta, Asep Edi Suheri, en rueda de prensa recogida por el mismo medio.