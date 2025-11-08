Una periodista española, entre los supervivientes al ataque de un dron ruso a un convoy humanitario en Ucrania

La periodista María Senovilla sobrevive al ataque de un dron ruso a un convoy humanitario en Ucrania

El brutal ataque ruso contra una guardería en Ucrania

KonstantinivkaUn convoy humanitario en el que se encontraba una periodista española ha sufrido un ataque en Ucrania. Los cuatro ocupantes de ese vehículo, entre ellos María Senovilla, corresponsal de 'El Español' han salido ilesos. El ataque se ha producido en Konstantinivka, en Donesk.

Un dron ruso ha impactado contra la furgoneta de una ONG en la que viajaban. Todos llevaban chalecos y cascos con identificación como informa desde Ucrania la reportera Lara Escudero.

El ataque sobre el convoy humanitario en el que viajaba la periodista española

El ataque se produjo cuando un dron ruso tipo FPV, controlado de forma remota, impactó contra la furgoneta de una ONG dedicada a evacuar civiles. Todos los ocupantes del vehículo portaban chalecos antibalas y cascos claramente identificados como prensa y ayuda humanitaria.

Según ha relatado la propia María Senovilla a Lara Escudero, el conductor logró frenar a tiempo, permitiendo que todos los pasajeros saltaran del vehículo segundos antes del impacto.

El dron, cargado con explosivos, destruyó por completo la furgoneta, que quedó inutilizada. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

Tres periodistas asesinados en el último mes

Fuentes sobre el terreno denuncian que los ataques selectivos contra convoyes humanitarios, civiles y periodistas se han intensificado en las últimas semanas.

“Son drones que cazan civiles, convoyes humanitarios y, también, periodistas. Solo en el último mes, al menos tres compañeros de la información han sido asesinados", denuncia desde Ucrania la reportera.

La comunidad internacional y organizaciones de prensa han reiterado su condena a este tipo de acciones, que violan las normas del derecho internacional humanitario.

Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania

En las últimas horas, el Gobierno de Rusia ha anunciado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Rusia incapacita las plantas térmicas de la operadora Centrenergo tras su gran ataque nocturno en Ucrania

Además, la operadora estatal ucraniana Centrenergo ha confirmado este sábado que sus tres centrales térmicas en el país han dejado de operar a raíz del ataque lanzado por Rusia esta pasada noche, uno de los más potentes que ha lanzado contra la infraestructura energética del país y que también ha alcanzado a otra instalación, no identificada, de la energética privada DTEK.

Centrenergo opera tres centrales, la de Vuglehirska (en la región de Donetsk), Trypilska (en la región de Kiev) y Zmiivska (en la región de Járkov). La central de Vuglehirska, según medios ucranianos, fue conquistada por Rusia en julio de 2022, a los pocos meses de invadir Ucrania. Las otras dos han sido atacadas en varias ocasiones desde entonces. La de Zmiivska, de hecho, llegó a quedar destruida la pasada primavera.

Durante el ataque de esta pasada noche, la defensa aérea ucraniana consiguió derribar 406 de los 458 drones, incluidos drones de ataque tipo Shahed, lanzados por Rusia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Rusia también lanzó 45 misiles de crucero y balísticos, nueve de los cuales fueron derribados, según el comunicado.