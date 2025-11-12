Zoe Armenteros 12 NOV 2025 - 12:18h.

La mujer de 60 años, residente en Prato, una ciudad del norte de Italia, recibía la ayuda de su hijo para crear perfiles falsos con fotos de mujeres atractivas

Parece el argumento de una película, pero son los hechos que ha juzgado un tribunal de Italia. Una mujer de 60 años ha sido condenada por 'pescar' hombre infieles en redes sociales para vengar a las engañadas por estos. La 'vengadora', defensora de la fidelidad conyugal tendrá que cumplir dos años y cuatro meses de prisión por difusión de pornografía, venganza, difamación, acoso y suplantación de identidad; su hijo también ha sido condenado a un año y ocho meses por ser cómplice de estos delitos al ayudarla a crear cuentas falsas desde dónde actuaba.

El caso ha llegado a la justicia después de que uno de estos hombres denunció a la condenada. Todo comenzó cuando ella puso en la diana a una pareja de treintañeros de la ciudad en 2020. Se creó un perfil falso de Instagram que usó para atraer al hombre, enviándole mensajes explícitos, fotos y vídeos de contenido erótico, que ambos intercambiaron. Detrás de la solicitud de amistad de una chica que aparecía en el perfil, estaba esta mujer que buscaba según ella ser "la justiciera de traiciones virtuales".

La condenada difundió las imágenes sexuales y las conversaciones que había mantenido con el denunciante, enviándolos a su novia y al trabajo de esta. No solo eso, sino que también mandó las fotos y mensajes a amigos y compañeros de su pareja, que a raíz de esta situación se rompió y ahora ya no están juntos.

La mujer se autoproclamada vengadora organizó una cruzada contra la infidelidad masculina

La mujer condenada prolongó su seguimiento durante mucho tiempo con la ayuda de su hijo que colaboraba creando perfiles falsos y encontrando fotos de mujeres atractivas para simular que eran las supuestas propietarias de estas cuentas. La pareja, sin embargo, comenzó a notar que la mujer los seguía y lo denunció a la policía, que identificó a la autora. Al parecer no podía aceptar que, a pesar de todo, la pareja no se hubiera separado. Por lo que inició una auténtica operación de acoso para continuar con sus actividades justicieras.

La abogada del hombre que ha denunciado la situación y ha desenmascarado a esta autoproclamada vengadora, Pia Pacini, cree que después de esto saldrán más víctimas del acoso de esta mujer que actuó con este modus operandi desde hacía unos cinco años.

La condenada de 60 años, se autodenominó defensora de las mujeres engañadas y organizó esta cruzada contra los hombres infieles; así la ha presentado su defensa ante el Tribunal de Prato, que considera delito de difamación acoso, suplantación de identidad en la multitud de mensajes, chats y conversaciones presentados. Los abogados de la mujer han optado por no solicitar evaluaciones psicológicas ni de esta mujer o de su hijo testifiquen.