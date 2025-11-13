Se inaugurará un parque en la plaza de Saint-Gervais en homenaje a las víctimas de los ataques terroristas en París

El horror de los atentados de París en 2015: del Stade de France al infierno en la sala Bataclán

Compartir







El 13 de noviembre de 2015 una serie de ataques coordinados por el terrorismo yihadista sembró el caos en París. Miembros del Estado asesinaron a 130 personas y provocaron más de 400 heridos. La sala Bataclan se convirtió en el escenario de una auténtica matanza, con 90 muertos y 1500 personas atrapadas en una noche que iba a ser de fiesta y diversión. Una información de la periodista Laura Gallardo.

Los atentados comenzaron en los alrededores del Stade de France, con tres suicidas inmolándose, y continuaron con asaltos a cafeterías y restaurantes. La sala Bataclan se convirtió en el escenario de una auténtica matanza, con 90 fallecidos y 1500 personas atrapadas.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Francia el yihadista Allal el Mourabit acusado por la muerte de tres agricultores en Navarra y Lleida

De los terroristas, siete murieron durante los atentados, y otros tres fueron abatidos días después en una redada policial. Uno de ellos, Salah Abdeslam, el único superviviente fue detenido en Bélgica en 2016 y condenado a cadena perpetua por su papel en esta masacre.

Francia recordará este jueves a las víctimas de este ataque, que resultó ser el peor en la historia del país, y consiguió poner al estado y a Europa en alerta, con un aumento significativo en su seguridad.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Barcelona un yihadista que quería facilitar el envío de combatientes a zonas de conflicto

Un parque en la plaza de Saint-Gervais en homenaje a las víctimas de los ataques terroristas en París

El presidente, Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, estarán presentes en los actos de conmemoración programados durante el día. Uno de ellos será la inauguración del Jardín 13 de noviembre, que abrirá sus puertas en la plaza de Saint-Gervais para homenajear a las víctimas de estos atentados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Alcaldía de París ha colocado además una pantalla gigante en la plaza de la República para retransmitir los actos de homenaje desde el Jardín 13 de Noviembre, que serán emitidos además en director por las cadenas de televisión TF1 y France 2.

Las ceremonias arrancarán después del mediodía frente a las placas conmemorativas colocadas en 2016 en los lugares de los ataques, si bien el principal acto será el que acoja el jardín de 13 de Noviembre, que sin embargo no estará abierto al público por motivos de seguridad.