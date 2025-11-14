Entre los heridos en el ataque híbrido de Rusia ha dos niños y una mujer embarazada, según el alcalde de Kiev

Un muro de drones aéreo para protegernos de los ataques de Rusia: así es el plan de defensa que plantea Europa

Compartir







Rusia ha atacado de forma masiva la capital ucraniana sembrando el terror en Kiev: una oleada de más de 100 drones ha golpeado varios edificios residenciales y los misiles han impactado casi al unísono sobre las civiles. El primer recuento oficial de víctimas habla de tres muertos y más de una veintena de heridos, pero no se descartan nuevas actualizaciones. La información en vídeo del periodista Víctor Pozo.

Los ataques han llegado de forma sorpresivas con los destellos y el sonido del pánico en Kiev. Ha sido un ataque híbrido con más de un centenar de drones y misiles para golpear y dejar sin respiración a los habitantes de la capital ucraniana. La defensa antiaérea de Kiev ha logrado derribar algunos de los artefactos, pero el resto ha impactado en diferentes puntos, provocando incendios en edificios residenciales y causando cortes de luz por toda la ciudad.

El miedo de los civiles bajo el ataque ruso a Kiev

Ucrania ha respondido atacando el puerto ruso de Novorossiysk, alcanzando un depósito de petróleo y edificios aledaños. La peor parte se la ha llevado Kiev con sus residentes aterrorizados, indefensos, mientras esperaban en los refugios a que acabase la alarma. El terror era palpable en las lágrimas y la temblorosa respiración de esta mujer, que grababa el ataque.

Las autoridades de la ciudad han calificado el ataque como masivo y han elevado a tres el balance de muertos por los últimos ataques. Además de 26 heridos, dos de ellos niños de siete y 10 años. Hay nueve personas hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre que permanece en estado crítico.

PUEDE INTERESARTE El brutal ataque ruso contra una guardería en Ucrania: 50 niños fueron evacuados entre gritos y lloros

El alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, aunque ha matizado que de momento se están "analizando las informaciones" obtenidas por los equipos de búsqueda y rescate, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram. Según Klitschko, al menos 11 edificios residenciales de varias plantas repartidos por varios distritos, como de Shevchenkivskyi y Holosiivskyi, fueron alcanzados en el ataque.