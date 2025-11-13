Moscú creó Rubicon, la unidad militar rusa especializada en drones

Ucrania se enfrenta al invierno más duro en estos casi cuatro años de guerra. Rusia avanza en el frente de Donetsk y ahora también en el Zaporiyia, una zona que el presidente Zelenski ha visitado este jueves.

El continuo acoso de los drones rusos complica el reabastecimiento. El desarrollo de estos vehículos no tripulados ha cambiado las reglas de la guerra para siempre.

Rubicon es el término más temido por el ejército ucraniano en la guerra de los drones contra Rusia, que actualmente causa más del setenta por ciento de las bajas en el campo de batalla.

Superado por primera vez los dos mil ataques contra objetivos ucranianos

Rubicon es una unidad de aviones no tripulados creada por Moscú el año pasado, y que ahora está desequilibrando la balanza en el frente. El pasado mes de octubre, sus aparatos habrían superado por primera vez los dos mil ataques contra objetivos ucranianos, soldados, vehículos militares y, por supuesto, otros drones. Aún más preciados, los especialistas ucranianos que manejan esas naves no tripuladas: porque un dron es más fácil de reemplazar que un buen piloto de drones.

Las unidades de reconocimiento de Rubicon los localizan en sótanos o entre los árboles. Y los eliminan ellos mismos, o envían su localización a la fuerza aérea rusa.

Desde que Julio César cruzó ese río italiano hace más de dos mil años, la palabra Rubicon significa "paso decisivo", el mismo que espera dar el Kremlin con esta nueva estrategia.