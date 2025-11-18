El mandatario ha alegado que el reportero era extremadamente polémico y ha alabado el increíble trabajo de su huésped

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, "no sabía nada" del asesinato en 2018 del periodista Yamal Jashogi en el consulado saudí de Estambul. El mandatario ha alegado que el reportero "era extremadamente polémico" y ha alabado el "increíble" trabajo de su huésped en materia de Derechos Humanos, según 'Europa Press'.

"Es un hombre sumamente respetado en el Despacho Oval y amigo mío desde hace mucho tiempo. Un muy buen amigo mío. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Lo que ha hecho es increíble en materia de Derechos Humanos y en todo lo demás. (...) Jashogi fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que habla. Le guste o no, las cosas pasan. Pero (Bin Salmán) no sabía nada al respecto", ha recalcado Trump.

“No avergüencen a mi invitado con una pregunta como esa", dijo Trump

Donald Trump ha pedido a los periodistas que “no avergüencen a su invitado con una pregunta como esa” cuando le han pedido comentarios sobre el informe de la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA), que concluyó que el príncipe probablemente había ordenado el asesinato.

Bin Salmán ha respondido que fue realmente doloroso escuchar que alguien había perdido la vida sin motivo alguno o de forma ilegal", subrayando que "ha sido doloroso para Arabia Saudí". "Seguimos todos los procedimientos de investigación adecuados y hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir algo así. Es doloroso y un grave error, y estamos haciendo todo lo posible para que no se repita", ha recalcado.

Salmán ha aprovechado para acusar al entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, de "intentar destruir la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos". El mandatario ha pedido “continuar” construyendo sus lazos: “Soy crítico para la seguridad del mundo, contra el extremismo y el terrorismo”.