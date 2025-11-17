Un comité del órgano legislativo publicó unos correos en los que Jeffrey Epstein afirmaba que Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red

Donald Trump ha determinado que "es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha animado a los republicanos de la Cámara de Representantes para que apoyen la publicación de archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que se haya publicado una serie de correos en los que el fallecido afirmaba que Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar", ha establecido el presidente de Estados Unidos.

Además, ha alegado que "el Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre Epstein" y ha subrayado que también "está investigando a varios demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein". "El Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo aquello a lo que tenga derecho legalmente, ¡me da igual!", ha subrayado.

Algunos miembros de la formación republicana han roto filas

"A nadie le importó Jeffrey Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo que mostrar, lo habrían hecho público antes de nuestra aplastante victoria electoral", ha defendido, lamentando que "algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados", después de que algunos miembros de la formación se hayan desvinculado en las últimas semanas pidiendo transparencia, como el caso de la congresista Marjorie Taylor Greene, un gran apoyo legislativo durante el primer mandato del inquilino de la Casa Blanca.

"Es hora de dejar atrás esta farsa demócrata"

Este ha determinado que "es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano". "Empecemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas, no para nosotros".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El cambio de postura de Trump ha llegado después de que una petición para llevar a cabo la votación sobre la desclasificación de dichos archivos alcanzase los votos necesarios con el apoyo de algunos republicanos, entre ellos el de Greene. Varios integrantes de ese grupo han predicho que, en el caso de llegar al pleno, decenas de republicanos votarían a favor, con el representante por Kentucky Thomas Massie afirmando que la cifra podría alcanzar el centenar, casi la mitad de los 2019 que ocupan la bancada republicana.

Si se aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por el presidente de Estados Unidos para que se haga efectiva la publicación. La semana pasada, estos dos pasos aún parecían inciertos, pero la declaración de Trump apunta a que podrían llevarse a cabo. En el Senado, con todo y debido a las reglas de filibusterismo, la propuesta podría requerir hasta 13 apoyos republicanos.