El plan prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos, algo ante lo que Hamás se opone frontalmente

Hamás acusa a Israel de los enfrentamientos en Rafá y exige que se garantice el alto al fuego

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado que el Consejo de Seguridad de la ONU haya dado luz verde a su plan para el futuro de la Franja de Gaza. Con ello, ahora se prevé el despliegue de lo que el republicano denomina ‘Junta de Paz’, una fuerza internacional que desde Hamás ya han rechazado, denunciando que “asignar tareas y funciones a una fuerza internacional” dentro del enclave, incluyendo el “desarme de la resistencia”, lo “despoja de su neutralidad” y lo convierte “en parte del conflicto en nombre de la ocupación”.

Concretamente, fue este lunes 17 de noviembre cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, –con 13 votos a favor, ninguno en contra, y con abstenciones de Rusia China–, la resolución 2803 para dar luz verde al llamado ‘Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza’; la propuesta de 20 puntos de Donald Trump para acabar con el conflicto en la Franja, el cual incluye la creación de una ‘Junta de Paz’ que será presidida por él mismo y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno del enclave, gestionado por tecnócratas palestinos. Además, prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un Estado palestino, si bien el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, siempre se ha mostrado contrario a ello.

PUEDE INTERESARTE Israel convierte décadas de ocupación sobre los palestinos en un campo de pruebas para tecnologías militares y de vigilancia

Donald Trump celebra la aprobación de la ONU a su plan de paz en Gaza

Tras conocerse la aprobación de la resolución de la ONU, el presidente estadounidense no ha dudado en celebrarlo a través de las redes sociales: “Felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace apenas unos instantes, que reconoce y respalda la ‘Junta de la Paz’, la cual presidiré y que contará con los líderes más poderosos y respetados del mundo”, ha señalado el magnate republicano a través de su red social, Truth Social, en la que ha destacado que el texto aprobado "impulsará la paz en todo el mundo".

A ese respecto, Trump ha enfatizado que el momento tiene “una verdadera magnitud histórica”, agradeciendo al organismo multilateral y a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos China y Rusia, su votación y su implicación.

PUEDE INTERESARTE Hamás entrega a Israel el cuerpo del rehén Lior Rudaeff

De igual modo, el estadounidense ha vuelto a reiterar su agradecimiento a los países que han apoyado "firmemente" su iniciativa citando a Qatar, Egipto,Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía y Jordania.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras la votación de la resolución del organismo internacional, Donald Trump ha avanzado que "en las próximas semanas" anunciará los miembros de la ‘Junta de Paz’, con la previsible inclusión del ex primer ministro británico Tony Blair.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hamás rechaza el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Paralelamente, y en sentido contrario, Hamás ha reiterado su rechazo al despliegue de una fuerza multinacional en Gaza, mostrando igualmente su oposición a un eventual desarme porque "las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En ese sentido, Hamás argumenta que solo podría desarmarse dentro de un "proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación". Por ello, consideran directamente que la iniciativa propuesta y aprobada “impone un mecanismo para lograr los objetivos que la ocupación (israelí) no ha conseguido alcanzar mediante su brutal guerra de exterminio" y, al mismo tiempo, advierte de que "resistir la ocupación por todos los medios es un derecho legítimo garantizado por las leyes y convenciones internacionales".

Por todo ello, insisten en que la nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU "no satisface las demandas y los derechos políticos y humanitarios” del pueblo palestino, recordando que “los efectos y las repercusiones de esta guerra persisten hasta el día de hoy, a pesar del fin declarado de la guerra según el plan del presidente Trump".

Siguiendo esa argumentación, Hamás apela a desvincular la entrada de ayuda humanitaria en el enclave de “la politización, el chantaje o los mecanismos complejos” ante la “catástrofe humanitaria sin precedentes creada por la ocupación”.

De igual modo, lamentan que esta resolución “separa la Franja de Gaza del resto de los territorios palestinos e intenta imponer una nueva realidad”, defendiendo la necesidad de crear un Estado palestino con capital en Jerusalén.