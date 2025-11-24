El gobernador de Venecia, Luca Zaia, condenó el acto calificándolo como “un gesto irrespetuoso hacia nuestra ciudad, su historia y su fragilidad”

El agua del Gran Canal de Venecia se tiñó de un intenso color verde a causa de la reivindicación

Compartir







Greta Thunberg fue vetada de entrar a Venecia después de participar en una protesta junto a activistas de Extinction Rebellion, quienes arrojaron tinte verde en el Gran Canal. La acción, que buscaba visibilizar la crisis climática, también incluyó una pancarta colgada sobre el Puente de Rialto con el mensaje: "Alto al ecocidio". Además, los manifestantes realizaron una protesta tipo flash-mob, caminando lentamente entre los turistas vestidos de rojo y con velos que ocultaban sus rostros.

Sorprendiendo tanto a turistas como a residentes y avivando ciertos tumores al respecto de la causa que lo había originado, el agua del Gran Canal de Venecia aparecía repentinamente teñida de un intenso color verde el pasado fin de semana.

PUEDE INTERESARTE Los países de la ONU llegan a un acuerdo para la conservación de los océanos tras 15 años de discusiones

Como ha informado el 'Daily Mail' o 'Independent' es que a consecuencia de la protesta, Thunberg recibió una multa de 150 euros y una restricción de 48 horas para ingresar a la ciudad. Otros 35 activistas también fueron sancionados con la misma multa y prohibición. El gobernador de Venecia, Luca Zaia, condenó el acto calificándolo como “un gesto irrespetuoso hacia nuestra ciudad, su historia y su fragilidad”. Zaia añadió: “Me sorprende aún más ver a Greta Thunberg entre los autores de esta protesta inútil, que claramente pretenden más que concienciar sobre el medio ambiente darse visibilidad a sí mismos”.

'Extinction Rebellion',el movimiento social, explicó que sus protestas en Italia coincidieron con el final de la conferencia climática Cop30 de la ONU en Belém, Brasil, donde los países no lograron acordar la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La organización también atacó ríos, canales y fuentes en otras ciudades italianas, como Bolonia, Génova, Milán y Palermo, para crear conciencia sobre los “efectos masivos del colapso climático”.

Paola, otra activista de Extinction Rebellion, criticó la postura de ciertos países durante la cumbre: “La cumbre mundial más importante para definir acuerdos políticos internacionales destinados a contrarrestar el colapso climático y social está llegando a su fin, y una vez más este año, ha estado entre los países que bloquean las propuestas más ambiciosas”. La Unión Europea había presionado para lograr un acuerdo que incluyera una “hoja de ruta” para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, pero finalmente el texto solo insta a los países a acelerar “voluntariamente” su acción climática.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cambio, un plan de transición de combustibles fósiles será parte de una propuesta separada emitida más tarde por el equipo de Do Lago, que no tendrá el mismo peso que un acuerdo aceptado por las naciones en una conferencia de las Naciones Unidas.