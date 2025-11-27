Alberto Rosa 27 NOV 2025 - 14:20h.

Una avalancha ha sepultado a varios esquiadores en la estación de esquí Stubai, donde los equipos de rescate siguen buscando a otras posibles víctimas

Una avalancha ha sepultado a varios esquiadores en la estación de esquí Stubai, en Austria. Los equipos de rescate están llevando a cabo una operación de búsqueda masiva a contrarreloj cerca de esta estación de esquí.

La avalancha ha tenido lugar en torno a las 09:30 horas de la mañana en Austria, en un área abierta cerca del paso Daunscharte, en el glaciar de Stubai. Según la policía, el desprendimiento se produjo debido a que varios esquiadores se encontraban en la zona fuera de pista.

Los medios locales informaron que se habían rescatado a seis personas parcialmente enterradas en la nieve. Por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones. Al menos dos helicópteros médicos fueron enviados al lugar para ayudar a los esquiadores heridos, mientras que un helicóptero de la policía se unió a ellos para permitir a las autoridades investigar el asunto.

Las próximas horas son vitales de cara a encontrar a posibles desaparecidos, ya que a medida que pasa el tiempo se complican las labores de búsqueda. El glaciar de Stubai es la estación de esquí glaciar más grande de Austria y está a unos 50 minutos de la capital, Innsbruck.