El incidente ocurrió durante una celebración por el Día del Estudiante y de la Primavera en una escuela pública

La Policía confirmó la aprehensión de la directora del centro y del cantante que participaba en el evento

Compartir







Una joven falleció y otra se encuentra en estado grave tras una avalancha humana durante un festejo estudiantil en una escuela pública en la ciudad de Oruro (oeste),Bolivia, informó este lunes la Policía Boliviana.

Las primeras investigaciones establecieron que una joven de 18 años perdió la vida, mientras que su prima quedó gravemente herida y está internada en terapia intensiva, informó el comandante de la Policía en Oruro, Helsner Torrico, en declaraciones al medio estatal Bolivia TV.

Aglomeración y barandilla caída

El suceso ocurrió el domingo por la noche durante una fiesta por el Día del Estudiante y de la Primavera, que se celebra en el país cada 21 de septiembre, con actuaciones musicales en un pabellón del centro escolar abarrotado de público.

El jefe policial explicó que la tragedia se produjo por una «avalancha» humana en el exterior de la escuela, cuando los asistentes forzaron las puertas de acceso y derribaron una barandilla metálica que acabó cayendo sobre las víctimas.

Segundo caos tras el salto del cantante

Además, el comandante detalló que se generó una segunda avalancha cuando el cantante del grupo que amenizaba la fiesta se lanzó sobre el público, lo que provocó nuevas caídas y dejó a varias personas heridas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En varios vídeos difundidos en redes sociales se aprecia el momento en que el artista se arroja al público y decenas de personas se desploman en un espacio claramente masificado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En otras imágenes, al percatarse de lo ocurrido, los músicos piden ayuda a los asistentes para socorrer a una joven que estaba aparentemente desmayada, mientras por los altavoces se anunciaba la suspensión inmediata de la celebración.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Responsables bajo investigación

Torrico confirmó la detención de la directora del centro y también del cantante, señalados de manera preliminar como posibles responsables del accidente.

Por su parte, el fiscal provincial, Aldo Morales, declaró a medios locales que la fiesta no contaba con la autorización de la Dirección Distrital de Educación, lo que agravaría la situación legal de la directora al tratarse de un recinto público.

"Asistió una gran cantidad de personas, mayor a la capacidad misma del escenario. Es un coliseo deportivo que no está construido para la presentación de conjuntos musicales", añadió.

También apuntó que ni la directora ni los padres del alumnado adoptaron medidas de seguridad, que no había control de aforo y que los organizadores siguieron vendiendo entradas pese a la masificación.

Posibles cargos de homicidio imprudente

La Fiscalía adelantó que los responsables serán acusados de homicidio imprudente y lesiones graves, por lo que solicitará su arresto domiciliario sin permiso de trabajo y con vigilancia policial.