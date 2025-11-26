El fuego está controlado y se mantiene en la bajera que alberga el bazar aunque el humo sí se extiende por el edificio

Controlado el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena: los pacientes tuvieron que ser evacuados

Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio en un bazar del barrio Rochapea de Pamplona, que mantiene confinados a los vecinos por la toxicidad del humo y ha obligado a desalojar tres edificios. Según ha informado SOS Navarra, el incendio ha comenzado a las 17:31 horas y hasta el lugar han acudido Bomberos de Trinitario y de Cordovilla, una ambulancia y la Policía Municipal de Pamplona. También se ha informado a la Policía Foral.

El fuego está controlado y se mantiene en la bajera que alberga el bazar, aunque el humo sí se extiende por el edificio, por lo que las autoridades han decidido desalojar los tres edificios más cercanos.

Los desalojados pasarán la noche fuera de casa

No hay personas afectadas, pero Protección Civil ha hecho un llamamiento a los vecinos de la zona para que permanezcan confinados en sus viviendas con las ventanas cerradas debido a la toxicidad del humo producido por el incendio. La mayoría de los desalojados pasarán la noche en casas de familiares y amigos. Aun así, se ha puesto a disposición de los afectados un hotel de la zona.

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, se ha acercado al lugar para conocer la situación de primera mano. Según Protección Civil, los trabajos se extenderán a lo largo de la noche.