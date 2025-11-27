La pequeña empezó a vomitar a primera hora de la mañana del 6 de abril y esa misma noche la ingresaron de nuevo

Una niña de cinco años, llamada Amber Milnes, ha muerto en el Royal Cornwall Hospital de Truro cuatro días después de que le extirparan las amígdalas. La menor falleció el 5 de abril de 2023 debido a la apnea del sueño. Sus padres, Lewis y Sereta Milnes, confiesan que creían que la pequeña pasaría la noche en el centro médico tras la cirugía, pero la mandaron a casa, según informa 'Sky News'.

Los padres de la menor aseguraron que Amber era “la niña más feliz” y valiente por afrontar este tratamiento médico. “Amber fue y siempre será nuestra pequeña princesa mágica. Iluminó nuestra casa con su canto, su baile, su risa y su corazón de oro”, afirmaron.

La pequeña fue operada porque tenía apnea del sueño

En la investigación se ha relatado que la pequeña fue derivada al hospital para que le extirparan las amígdalas y las adenoides porque sufría apnea del sueño. Así, la madre ha recalcado que Amber tendría que haber estado hospitalizada por el síndrome de vómito cíclico. Se trata de una rara condición que hacía que Amber vomitase violentamente durante horas.

La menor llegó al hospital a las 12:00 del mediodía del 5 de abril. A las 21:00 horas del mismo día, ya había sido dada de alta. En las primeras horas del 6 de abril, Amber empezó a vomitar. Sus padres llamaron al hospital pero los médicos les aconsejaron “que esperasen” para ver cómo le iba a la menor y que llamasen si no dejaba de estar enferma.

Amber estuvo 14 horas sin medicación

La niña vomitó 20 veces al día siguiente y sus padres la llevaron al hospital a las 22:00 horas. Los médicos le administraron medicación intravenosa para evitar que enfermase. En ese momento, encontraron que Amber tenía una infección torácica alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del 7 de abril.

Durante la medianoche, la línea intravenosa falló y le administraron medicación por vía oral. La pequeña no pudo tomarla por su estado de salud. Su madre ha explicado que la medicación intravenosa comenzó a tomar a las 14:45 horas del 8 de abril, lo que significa que Amber no había tomado líquidos, analgésicos, antibióticos ni medicamentos antináuseas durante 14 horas.

Sufrió una hemorragia grave

Amber se quedó dormida, pero se despertó a las 03:00 horas de la madrugada y sufrió una hemorragia. Los médicos no pudieron hacer nada por ella y fue declarada muerta a las 04:37 horas de la madrugada del 9 de abril.

El tribunal forense de Cornualles escuchó este miércoles que Amber sufrió una hemorragia grave, probablemente causada por una infección en la parte de la garganta donde le habían extirpado las amígdalas a las 03:00 horas de la madrugada del 9 de abril.