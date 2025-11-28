Yolanda Benítez 28 NOV 2025 - 15:42h.

Con 155 muertos y más de 200 desaparecidos, el incendio en los apartamentos de Hong Kong se ha convertido ya en el más mortífero de la ciudad

Con 155 muertos y más de 200 desaparecidos, el incendio en los apartamentos de Hong Kong se ha convertido ya en el más mortífero de la ciudad en más de 60 años. Y la población pide explicaciones porque, entre los muchos fallos que ha habido, no sonó ninguna alarma.

Siete bloques, dos mil apartamentos y no sonó ni una sola de las alarmas instaladas en los edificios. Un devastador incendio que ha durado 40 horas y que solo ha podido ser sofocado esta mañana.

Hong Kong pide explicaciones. Hay 155 muertos y más de 200 desaparecidos. Los familiares entran aquí cabizbajos donde les van a mostrar fotos de los cadáveres recuperados, porque solo 39 han sido identificados. Mirra wong ha buscado a su padre en esas fotografías, pero no está segura.

Los bomberos siguen refrescando las brasas porque no pueden entrar hasta que el edificio se enfríe, solo entonces podrán buscar a los desaparecidos. Las labores de extinción han sido infernales.

Las mallas verdes de un material inflamable fueron las primeras en arder, según la investigación. En las redes corre como la pólvora este vídeo de un obrero fumando en las alturas mientras descansa en el andamio. Mientras, del estudio de arquitectura siguen saliendo detenidos, tres directores, un consultor y la encargada de obras. Todos bajo sospecha de homicidio imprudente.