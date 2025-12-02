Putin acusa a los países europeos de "obstaculizar" los esfuerzos de paz de EEUU para Ucrania

Ha asegurado que "no tienen una agenda de paz" y que "están del lado de la guerra"

Medio millón de personas se quedan sin electricidad en Kiev tras un nuevo ataque ruso que deja tres muertos y más de 20 heridos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este martes a los países europeos de "obstaculizar" los esfuerzos impulsados por la Administración de Donald Trump para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Putin ha afirmado que a los países europeos “les ofende que les hayan marginado de las negociaciones”, aunque ha matizado que “nadie les ha marginado, fueron ellos mismos”. “Durante un tiempo, mantuvimos un estrecho contacto con ellos, pero lo cortaron abruptamente. Ellos mismos se han negado a participar en las conversaciones de paz y están obstaculizando a Trump”, ha declarado.

En esta línea, el mandatario ruso ha asegurado que los líderes de la UE “no tienen una agenda de paz” y que “están del lado de la guerra”. Según Putin, las modificaciones que proponen respecto a la propuesta de Washington “tienen un solo objetivo: bloquear todo el proceso de paz”.

“Entienden que están planteando exigencias absolutamente inaceptables para Rusia. Así, pueden culpar a Rusia del fracaso del proceso de paz”, ha dicho en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

Putin sostiene que los países europeos se retiraron de las conversaciones porque “adoptaron la idea de infligir una derrota estratégica” a Moscú. “Al parecer, todavía viven con estas ilusiones, aunque en el fondo saben que esto es cosa del pasado. En aquel momento, confundieron sus ilusiones con la realidad”, ha manifestado.

Aun así, ha mostrado su disposición a que Europa vuelva a las negociaciones, siempre que “tengan en cuenta la situación que se está desarrollando sobre el terreno”. Ha reiterado que no tiene intención de iniciar un conflicto con Europa, aunque ha señalado que está preparado para ello.

Putin también se ha referido a los ataques contra petroleros en el mar Negro, asegurando que Moscú está estudiando medidas de represalia, entre ellas “aislar a Ucrania del mar” para impedir “que la piratería sea imposible”. “Espero que la cúpula militar y política ucraniana, y quienes los respaldan, consideren si vale la pena continuar con esta práctica”, ha añadido, admitiendo que estos incidentes “están escalando” en los últimos días.

En cuanto a la situación en Kupiansk, ha afirmado que la ciudad está bajo control ruso desde hace casi una semana: “Está prácticamente en nuestras manos por completo. Me parece que los dirigentes de Ucrania están ahora mismo preocupados por otros asuntos y no por la situación en la zona de combate”, ha señalado.

Además, ha criticado la actitud del Gobierno ucraniano al afirmar que “la opinión general es que (los ucranianos) viven en otro planeta” y que, al “estar constantemente mendigando dinero, ya no tienen tiempo para la actualidad, ni en la economía, ni especialmente en el frente”.