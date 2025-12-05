Un buque de la Armada irlandesa detectó cinco drones operando cerca de la ruta aérea del avión que trasladaba a Zelenski a su llegada a Dublín

La Policía de Irlanda ha confirmado la apertura de una investigación por el avistamiento de drones no identificados sobre Dublín, coincidiendo con el aterrizaje del avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su visita oficial al país.

Un portavoz de la Garda Síochána declaró que "la Unidad Especial de Detectives (SDU) está investigando este asunto", y añadió que como parte del proceso "la SDU mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y los socios internacionales de seguridad".

Según información de 'The Irish Times', un buque de la Armada irlandesa detectó cinco drones operando cerca de la ruta aérea del avión de Zelenski cuando llegó a Dublín el lunes por la noche. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente ucraniano a Irlanda desde el inicio de las relaciones diplomáticas.

Los drones fueron situados cerca de las costas de Howth, en un momento en que estaba declarada una zona de prohibición de vuelo sobre la capital. Fuentes del mismo diario señalaron que estos sobrevuelos no supusieron un peligro para el avión del presidente ucraniano, que por ahora no se ha pronunciado sobre el incidente.