Alerta durante el aterrizaje del avión de Zelenski en Dublín: se investiga el avistamiento de dornes

EuropaPress_7150739_december_2025_dublin_ireland_president_volodymyr_zelensky_waves_from_his
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita oficial a Irlanda. Europa Press
La Policía de Irlanda ha confirmado la apertura de una investigación por el avistamiento de drones no identificados sobre Dublín, coincidiendo con el aterrizaje del avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su visita oficial al país.

Un portavoz de la Garda Síochána declaró que "la Unidad Especial de Detectives (SDU) está investigando este asunto", y añadió que como parte del proceso "la SDU mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y los socios internacionales de seguridad".

Según información de 'The Irish Times', un buque de la Armada irlandesa detectó cinco drones operando cerca de la ruta aérea del avión de Zelenski cuando llegó a Dublín el lunes por la noche. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente ucraniano a Irlanda desde el inicio de las relaciones diplomáticas.

Los drones fueron situados cerca de las costas de Howth, en un momento en que estaba declarada una zona de prohibición de vuelo sobre la capital. Fuentes del mismo diario señalaron que estos sobrevuelos no supusieron un peligro para el avión del presidente ucraniano, que por ahora no se ha pronunciado sobre el incidente.

