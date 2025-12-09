El presidente de Ucrania se ha reunido con la primera ministra de Italia para agradecer el nuevo envío de apoyo energético al país

La reunión entre Zelenski, Starmer, Macron y Merz en Londres: "El destino del país es el destino de Europa".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este martes a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el nuevo envío de apoyo energético, en un momento en el que continúan los ataques de las fuerzas rusas sobre las instalaciones ucranianas en plena ola de frío en todo el país.

"Esto es precisamente lo que apoyará a las familias ucranianas, a nuestro pueblo, a nuestros niños y la vida cotidiana en nuestras ciudades y comunidades", ha agradecido el presidente Zelenski, con motivo de su visita oficial a Roma.

Zelenski también ha reconocido el apoyo de Italia en otros campos y ha trasladado a su anfitriona sobre los avances de la negociación. "Para Ucrania, es importante forjar una voz europea unificada en apoyo de una paz justa y obtener garantías de seguridad para que no se repita la agresión rusa", ha señalado.

La reconstrucción de Ucrania

Asimismo, ambos también han tratado sobre cómo dirigir los activos rusos congelados hacia la reconstrucción de Ucrania. Una posibilidad que, según unas últimas afirmaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, está "muy cerca", en medio de las advertencias de Moscú acerca de la ilegalidad de esta maniobra.

La presión de Donald Trump

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, sigue presionando al mandatario ucraniano para que acepte su plan, en el que Ucrania tendría que ceder territorio a Rusia. De hecho, el líder de la Casa Blanca le ha dado un ultimatum de dos días. Zelenski se niega a ceder terreno y busca su propia propuesta de la mano de líderes europeos e internacionales.