Adrián es un español que vive a pocos metros de la playa de Sídney donde se ha producido el atentado terrorista

Bondi Beach, la emblemática playa de Sídney donde ha ocurrido el atentado terrorista que deja 11 muertos y 29 heridos

Sídney12 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La investigación sigue en marcha. En principio se habla de dos tiradores: uno de ellos, está entre los 12 fallecidos y el otro está detenido. En 'Informativos Telecinco' hemos podido acceder al testimonio de Adrián, un español que vive a pocos metros del ataque. Él mismo ha contado cómo se ha enfrentado a los primeros instantes de miedo al escuchar los primeros disparos del ataque terrorista.

El testimonio de Adrián, un español que vive a pocos metros del ataque

Adrián, el ciudadano español que vive a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque, ha relatado los momentos de pánico que se vivieron en los primeros instantes tras escucharse los disparos. Según ha explicado a 'Informativos Telecinco', todo ocurrió de forma repentina mientras caminaba por la calle.

“Empezamos a ver a mucha gente corriendo, muy alterada, y entendimos que algo grave estaba pasando”, ha contado. Al principio no sabían con certeza qué ocurría, pero pronto descartaron que se tratara de fuegos artificiales y comprendieron que se trataba de disparos.

El miedo aumentó al intentar regresar sobre sus pasos sin saber si podían encontrarse con los atacantes. Adrián ha explicado que se movieron con mucha precaución por calles pequeñas y observaron a personas refugiándose bajo mesas de restaurantes o entrando en casas para ponerse a salvo.

Finalmente, lograron llegar a su vivienda y se encerraron en el interior. Desde entonces, según su testimonio, varios helicópteros sobrevuelan la zona y las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan en casa si no forman parte de los servicios de emergencia.

Como medida de seguridad, todos los eventos previstos para el día siguiente han sido cancelados y gimnasios, tiendas y otros establecimientos permanecerán cerrados. Los residentes, como Adrián, permanecen a la espera de nuevas informaciones oficiales.

Daniel, un español testigo del ataque

Por otro lado, 'Noticias Cuatro' también ha podido hablar con Daniel, un joven español que se encontraba en su casa situada cerca de la playa, cuando se produjo el atentado. En el momento de los hechos, estaba a punto de salir para bajar a la playa cuando se cruzó con tres personas que subían apresuradamente y con signos evidentes de nerviosismo.

Según ha relatado Daniel al programa de Cuatro, estas personas estaban muy alteradas y aseguraban que se estaban produciendo disparos en la zona. Su única intención era encontrar un lugar donde esconderse, ya que seguían escuchando tiros y no sabían de dónde provenían. Más tarde, al conocerse más detalles a través de las noticias, una de las jóvenes explicó que había estado a apenas 20 metros del tirador.

El ambiente en los alrededores ha sido de caos y confusión. "Muchas personas corrían en distintas direcciones, intentando alejarse lo antes posible", relata el joven. En las calles cercanas podían verse objetos abandonados, como chanclas, tablas de surf y pertenencias personales que la gente fue dejando atrás en su huida, buscando únicamente un lugar seguro donde poder refugiarse.

¿Dónde ha ocurrido el ataque terrorista?

La matanza se ha producido en Bondi Beach, la playa más emblemática de Sídney y uno de los espacios más visitados de la ciudad australiana. El arenal se encuentra a menos de 10 kilómetros del centro y es conocido tanto por turistas como por vecinos.

Bondi Beach es una gran playa en forma de media luna, con un kilómetro de arena blanca. Es famosa por su ambiente y por ser uno de los destinos preferidos de los amantes del surf, que acuden a diario a sus aguas.

La zona cuenta además con numerosos servicios. A lo largo del paseo marítimo hay parques infantiles, baños públicos, cafeterías y terrazas. También destaca su piscina de agua salada, muy frecuentada por familias y deportistas.

Un entorno habitual de ocio y tranquilidad que, tras lo ocurrido, ha quedado marcado por la violencia y la conmoción.