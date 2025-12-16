Donald Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, incluidos palestinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales".

Además, incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Washington ha defendido que "varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza", y, en el marco del "escaso o nulo control que ejerce la Autoridad Palestina sobre estas zonas", sus documentos de viaje "no pueden ser debidamente investigados ni aprobados".

Los argumentos de Trump por cada país

En cuanto a Siria, ha apuntado a que el país "está saliendo de un prolongado periodo de inestabilidad civil y conflictos internos", pero que, aunque las nuevas autoridades están "trabajando para abordar sus desafíos de seguridad", todavía "carece de una autoridad central adecuada" para la emisión de pasaportes y para el control de ellos.

En cuanto a Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Laos y Sierra Leona, la Casa Blanca ha citado como argumento que han registrado una tasa de permanencia excedida de visados. También ha indicado que la mayoría de ellos se han negado a aceptar la acogida de sus ciudadanos sujetos a deportación. La inclusión de Malí se debe a que "las organizaciones terroristas operan libremente en ciertas zonas" del país africano.

A principios de junio, Trump prohibió la entrada al país a una docena de países, incluyendo Afganistán, Haití, Libia, Somalia o Sudán, después de que se diera a conocer que el hombre acusado del ataque incendiario contra un grupo de manifestantes proisraelíes en la localidad de Boulder (Colorado) disponía de un visado de turista que caducó en febrero de 2023.