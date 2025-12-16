Donald Trump Jr. se compromete con la influencer Bettina Anderson un año después de su última ruptura

El primogénito del presidente de Estados Unidos tiene cinco hijos, ya estuvo comprometido con otra mujer y casado con Vannesa

Los hijos de Donald Trump: cinco herederos con posturas diferentes respecto a su padre

El primogénito de Donald Trump, Donald Trump Jr., ha anunciado su compromiso con la infuelncer Bettina Anderson tras varios altibajos en su vida amorosa y un año después de su última ruptura sentimental.

La noticia se ha dado a conocer este pasado lunes 15 de diciembre durante una recepción navideña en la Casa Blanca, donde el propio presidente de Estados Unidos anunció el compromiso de su hijo ante varios invitados y medios allí presentes.

Poco después, el portavoz de Trump Jr. confirmó oficialmente su boda, poniendo fin a meses de rumores y críticas sobre su relación.

"Normalmente no me quedo sin palabras, porque suelo despotricar y desvariar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa palabra: 'Sí'", señaló el hijo de Trump durante el anuncio.

"Este ha sido el fin de semana más inolvidable. Me casaré con el amor de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo. Gracias", respondió Anderson.

El romance entre Trump Jr., de 47 años, y Anderson, de 39 años, comenzó a dar que hablar a mediados de 2024, cuando se dejaron ver juntos con frecuencia en los alrededores de Palm Beach, Florida.

Sin embargo, por aquel entonces aún estaba con Kimbrerly Guilfoyle, su anterior pareja, quien después de todo decidió poner fin a su historia de amor de seis años pese a llevar tres años comprometidos.

El mismo día que se confirmó su separación, el presidente nombró a Guilfoyle nueva embajadora de Estados Unidos en Grecia.

Quién es Bettina Anderson y los detalles del primer matrimonio de Trump Jr.

De origen puertorriqueño, Bettina Anderson es hija de un influyente banquero, Harry Loy Anderson Jr., y de la filántropa Inger Anderson. Ha trabajado como modelo, influencer y empresaria y cofundó organizaciones como The Paradise Fund.

La primera vez que Trump Jr. y la creadora de contenido de Palm Beach aparecieron públicamente como pareja fue el pasado mes de enero en un acto político. En concreto, en la investidura del actual mandatario del país norteamericano.

Desde entonces, se han dejado ver juntos en varias ocasiones, como en la Super Bowl LIX o en celebraciones familiares.

Antes de su noviazgo con Anderson y su compromiso con Guilfoyle, el empresario estuvo casado con Vanessa Trump desde 2005 hasta 2018, protagonizando un tenso divorcio por la custodia de sus cinco hijos, Kai, Donald III, Tristan, Spencer y Chloe.

Desde joven ha estado inmerso en el negocio inmobiliario, siendo uno de los ejecutivos más influyentes dentro de la Organización Trump.

Durante ambas presidencias de su padre, Donald Jr. se ha convertido en una de las voces más fuertes en defensa de las políticas y campañas del presidente de Estados Unidos. Su presencia en los medios y redes sociales ha sido clave.