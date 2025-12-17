La jefa de la Casa Blanca, que habló una decena de veces durante este año con el periodista de la revista, criticó al dueño de X por sus recortes en la administración pública

La jefa de la Casa Blanca opina del presidente de EEUU: Trump tiene "la personalidad de un alcohólico"

Susan Wiles, mano derecha de Trump en la Casa Blanca, ha provocado un sobresalto en el Gobierno republicano, tras la publicación de una entrevista en la que reparte opiniones, sobre su jefe, el presidente de EEUU, sus colaboradores. Para Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que donó millones a la campaña republicana tuvo palabras poco halagadoras y lo definió como "un bicho raro."

La secretaria de gabinete de la Casa Blanca ha opinado sobre la personalidad de Trump, pero también sobre varios de los aliados más cercanos del presidente en una serie de entrevistas que ha publicado Vanity Fair. Del vicepresidente J. D. Vance, afirmó que ha sido un teórico de la conspiración durante una década y sugirió que su evolución, de crítico de Trump a fiel aliado, ha sido “en cierto modo política”.

La opinión de Susan Wiles sobre desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Sobre el multimillonario y examigo de Trump, Elon Musk, la poderosa Wiles tampoco se cortó y aseguró que es "un consumidor declarado de ketamina" y “un tipo peculiar", como creo que son los genios”. Sin embargo, su decisión de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) la dejó “horrorizada”.

Las conversaciones incluyen varias alusiones a miembros del gabinete de Trump, entre los que también estaba el magnate sudafricano Elon Musk, del que ha dicho "es un consumidor declarado de ketamina". "El desafío con Elon es seguirle el ritmo. Duerme en un saco de dormir en el Edificio de Oficinas Ejecutivas durante el día", aseguró, calificando al empresario como "un bicho raro".

La jefa de la Casa Blanca, que habló una decena de veces durante este año con el periodista de la revista, describió al sudafricano, dueño de X, como "un actor completamente solitario" cuya ofensiva contra la administración pública y en particular contra la USAID la dejó "horrorizada". "Creo que cualquiera que preste atención al gobierno y haya prestado atención a USAID creía, como yo, que hacen un muy buen trabajo". De esta manera ha mostrado su discrepancia con la actuación de Musk, cuando fue incorporado al Gobierno. "Ninguna persona racional podría pensar que el proceso de USAID fue bueno"".