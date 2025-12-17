Wiles criticó al vicepresidente J. D. Vance al que acusó de ser un teórico de la conspiración

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha provocado una tormenta política con sus declaraciones sobre su jefe, Donald Trump. La poderosa mujer, que impulsó la llegada del republicano a la presidencia de EEUU, ha asegurado que este “tiene la personalidad de un alcohólico”, en una serie de entrevistas con la popular revista Vanity Fair.

Susie Wiles en la decena de encuentro que mantuvo con el periodista, habló sobre cómo es trabajar para Trump, y aseguró que el presidente de EEUU gobierna con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer. Nada, nada, nada”. “Los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirmó la secretaria que lleva la agenda del republicano y lo conoce perfectamente. “Así que soy un poco experta en personalidades fuertes”.

En la serie de entrevistas, Wiles también admitió algo que a Trump podría no resultarle muy agradable y es que el mandatario actúa contra sus rivales políticos, con algún "elemento de” represalia. “Quiero decir, la gente podría pensar que sí parece vengativo”, respondió a una pregunta sobre el procesamiento del exdirector del FBI James Comey. “No puedo decirles por qué no deberían pensar eso”. “No creo que se despierte pensando en represalias, pero cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha”, argumentó.

Sobre el vicepresidente J.D Vance, que pasó de ser un crítico de Trump a ser un fiel aliado, ha señalado como "algo política" esta transición, de uno al que ha definido como "un teórico de la conspiración". Al director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, otra definición poco halagadora: "Un fanático absoluto de derecha".

La propia Wiles al ver el revuelto que ha causado la publicación de sus entrevistas ha corrido ha desmentir todo acusando a la revista de manipular lo que dijo. "Una pieza engañosamente elaborada que ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia", alegando que "se ignoró un contexto significativo", así como omisiones de otras declaraciones.

La secretaria de Trump critica la política de deportaciones de inmigrantes sin pruebas

Wiles, ha hablado de todo, también sobre la política de detenciones y deportaciones de la Administración Trump, que ha criticado: "Reconozco que tenemos que analizar más a fondo nuestro proceso de deportación", declaró tras el traslado sin resolución judicial de más de 200 inmigrantes a una prisión salvadoreña, incluido el salvadoreño Kilmar Ábrego García. "Si alguien es un conocido pandillero con antecedentes penales, y estás seguro y puedes demostrarlo, probablemente esté bien (...), pero si hay alguna duda, creo que nuestro proceso debe inclinarse hacia una doble verificación", apuntó.

La jefa de la Casa Blanca, también ha desmentido a Trump sobre las acusaciones contra Bill Clinton y su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Wiles ha asegurado que "no hay pruebas" de que ocurrieran las 28 visitas del expresidente Bill Clinton a la isla, donde ocurrían las citas sexuales organizadas y que Trump alegó. "El presidente se equivocó en eso", apuntó.