Según los demócratas, la fotos plantean más preguntas sobre la relación de Epstein con estos hombres tan poderosos

El caso Epstein vuelve a apuntar a Donald Trump: nuevos correos dicen que pasó horas en su mansión con una de las víctimas

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado este viernes un nuevo lote de imágenes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein en las que aparece junto al actual presidente estadounidense, Donald Trump, y otras figuras públicas como el expresidente Bill Clinton o el cineasta Woody Allen.

"Estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca", han señalado en redes sociales, instando a la Administración Trump a publicar todos los archivos relativos a la trama.

En una de las fotografías, publicadas en la red social X a través de la plataforma de almacenamiento Dropbox, aparece un joven Trump rodeado de seis mujeres con la cara censurada, mientras que en otra se encuentra junto a Epstein y otras personalidades públicas durante lo que parece ser un evento.

Las islas de Epstein en el Caribe

Tanto el antiguo asesor de Trump, Steve Bannon, como el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates o el exsecretario del Tesoro Larry Sumers, posan en varias fotografías junto a Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019.

Asimismo, otra de las instantáneas muestra a Clinton junto a Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia. La fotografía está firmada por el propio expresidente estadounidense. El lote también incluye una imagen de unos preservativos con la cara de Trump, valorados en 4,50 dólares (3,80 euros).

Esto se produce después de que los demócratas publicasen el pasado jueves un primer lote de 150 fotografías sobre una de las islas propiedad de Epstein en el Caribe que mostraban varias zonas del complejo, como dormitorios, baños o una piscina. Varias de ellas mostraban inquietantes máscaras colgadas de la pared, pizarras con palabras como "poder" o verdad" e incluso una sala de un dentista.

Trump --que en un primer momento dio carpetazo al caso de Epstein tras un informe del Departamento de Justicia que aseguraba que no existía una "lista de clientes" que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el magnate y en la red de tráfico de menores-- cambió de postura hace unos meses a raíz de la publicación de una serie de correos electrónicos por parte de los demócratas.

Desde entonces, ha autorizado publicar la totalidad de los archivos del caso pese a que ha acusado a los demócratas de querer "confundir" y "desviar la atención" con sus maniobras. El Congreso aprobó en noviembre, tras el visto bueno del presidente, desclasificar todos los documentos relacionados con la trama.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Las Islas Vírgenes habrían sido epicentro de la trama de pedofilia liderada por el magnate y Maxwell.