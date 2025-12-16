El diario estadounidense repasa la relación entre la actriz y el financiero en los años 80 y el papel clave de su familia en el inicio de su fortuna

‘El tiempo justo’ ha abordado una de las informaciones internacionales más impactantes del momento: el reportaje de investigación que ‘The New York Times’ dedica a Jeffrey Epstein y en el que aparece el nombre de Ana Obregón como parte de lo que el periódico define como la “conexión española” del financiero.

El programa conectó en directo con Rosa Conde, enviada especial de Mediaset en Miami, quien desgranó los detalles de un extenso artículo, de casi 15 páginas, basado en anotaciones personales del propio Epstein y en una investigación periodística desarrollada durante décadas.

Qué dice exactamente el ‘New York Times’

Según explicó Rosa Conde, el diario estadounidense relata que Ana Obregón y Jeffrey Epstein se conocieron en 1982, cuando la actriz se encontraba en Nueva York estudiando en el Actor Studio.

El periódico narra que su primer encuentro tuvo lugar en Manhattan y que Epstein la recogió en un Rolls Royce. El New York Times no afirma de forma literal que mantuvieran una relación sentimental estable, pero sí habla de una “aventura” y de un vínculo cercano, aclarando que en aquel momento Epstein tenía pareja oficial.

El reportaje recupera declaraciones pasadas de la propia Ana Obregón, quien ya en 2012 y posteriormente en sus memorias se refirió a Epstein como un amigo íntimo, “un hombre perfecto del que enamorarse”, aunque siempre insistiendo en que nunca llegó a hacerlo.

En una entrevista en Vanity Fair, la actriz recordaba la complicidad que tenían, los planes compartidos en Nueva York y cómo él la ayudaba en su día a día mientras ella se formaba como actriz.

La clave económica: el origen de la fortuna de Epstein

Uno de los puntos centrales del artículo, y del análisis en ‘El tiempo justo’, es el papel que la familia García Obregón y otras grandes fortunas españolas habrían tenido en el despegue económico de Epstein.

Según el New York Times, el padre de Ana Obregón y otras familias perdieron una gran cantidad de dinero tras la quiebra de una empresa de inversiones. Fue entonces cuando Epstein se ofreció a rastrear y recuperar ese patrimonio perdido.

Rosa Conde explicó que, siempre según la investigación del diario, Epstein localizó el dinero en cuentas en las Islas Caimán. Viajó personalmente hasta allí y, tras fuertes presiones, logró que el banco devolviera los fondos.

El éxito de esa operación le reportó una recompensa millonaria, marcando lo que el periódico considera el inicio real de su fortuna y abriéndole las puertas de otras grandes fortunas internacionales.

Contexto clave: antes de los escándalos

Desde El tiempo justo se insistió en un matiz fundamental: estos hechos se sitúan a comienzos de los años 80, mucho antes de que Jeffrey Epstein fuera señalado públicamente como depredador sexual.

En aquel momento, Epstein era visto como un financiero brillante y bien relacionado, y nada se sabía aún de los delitos que décadas después saldrían a la luz.