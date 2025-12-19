Se van a proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027: "Nos comprometimos y cumplimos" afirma Antònio Costa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a la Unión Europea el "apoyo significativo" de todos los líderes

Jornada maratoniana en la UE que termina con estas palabras: "Tenemos un acuerdo". Así anunciaba el presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, el acuerdo de los líderes de la Unión Europea (UE) para financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027.

Tras una reunión de más de 16 horas, "se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos", indicó Costa a través de redes sociales al término de una cumbre de los líderes de los Veintisiete que se prolongó más de 15 horas desde la mañana del jueves.

En una rueda de prensa, el político portugués dijo que de forma urgente concederán "un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea", la cual "se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo".

La UE sigue trabajando en el préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados rusos

"Al mismo tiempo, encargamos a la Comisión Europea que siga trabajando en el préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados rusos", agregó, y añadió que también decidieron la prolongación de las sanciones a Rusia (como cada seis meses). El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó en una rueda de prensa tras la reunión que la UE concederá un préstamo a Kiev que procederá "del mercado de capitales".

Zelenski agradece a la UE su "apoyo significativo"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a la Unión Europea su "apoyo significativo". "Agradezco a todos los líderes de la Unión Europea la decisión del Consejo Europeo de proporcionar a Ucrania 90.000 millones de euros en apoyo financiero para el período 2026-2027", ha afirmado en su cuenta de la red social X, sobre un gesto del que ha destacado que "fortalece nuestra resiliencia".

El mandatario ucraniano ha incidido en la importancia de que "los activos rusos permanezcan congelados" y que su país "haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años", en un mensaje en el que ha reiterado su gratitud por "el resultado y la unidad".

"Juntos protegemos el futuro de nuestro continente", ha subrayado tras una cumbre europea que ha durado 16 horas y que ha estado marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos rusos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación", en palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Ursula von der Leyen: el club comunitario utilizará la fórmula de la "cooperación reforzada"

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado en rueda de prensa que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del "endeudamiento de la UE en los mercados de capitales" y ha detallado que, para ello, el club comunitario empleará la fórmula de la "cooperación reforzada" a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia, que no participarán del plan.

Pedro Sánchez: "Es de justicia que el agresor pague la reconstrucción"

"Es de justicia que el agresor pague por el daño causado, es lo que hemos defendido siempre", ha dicho Pedro Sánchez en rueda la rueda de prensa posterior. Además, ha añadido, "hemos tomado esa doble decisión de actuar inmediatamente con ese préstamo de 90.000 millones de euros con deuda mancomunada y también seguir trabajando en ese préstamos de reparación con los activos rusos".