Gonzalo Barquilla 19 DIC 2025 - 16:43h.

Un hombre ha asesinado a varias personas en dos estaciones de metro de Taipéi, capital de Taiwán: se investiga lo ocurrido

La muerte del activista bangladesí Osman Hadi días después de recibir un disparo de seguidores de Hasina: protestas en Daca

Compartir







Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas como consecuencia de un ataque efectuado por un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo a lo largo de las salidas de dos estaciones de metro de la capital de Taiwán, Taipéi.

El incidente comenzó en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi en torno a las 17:30 horas (10.30, hora en España peninsular y Baleares), cuando el individuo arrojó varias bombas de humo que sirvieron de distracción antes de dirigirse a cuchillada limpia por la avenida que la enlazaba con la vecina estación de Zhongshan.

PUEDE INTERESARTE El piloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos han muerto en el accidente aéreo en Carolina del Norte

Uno de los fallecidos murió a consecuencia de las puñaladas y otro perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio por las granadas arrojadas por el atacante, según la agencia oficial de noticias 'CNA', que apuntó que eran dos los fallecidos. Mientras, otras fuentes como 'Reuters', aseguran que son tres ya los muertos. Los heridos, apuntan, serían cinco. Los profesionales sanitarios atienden a todos los afectados.

El atacante ha sido identificado por la agencia como un hombre de 27 años con antecedentes penales

El atacante ha sido identificado por la agencia como un hombre de 27 años, buscado por ignorar una orden de reclutamiento militar. Tenía antecedentes penales y órdenes de arresto pendientes, su domicilio fue registrado. Poco después de lo ocurrido, se ha confirmado que el autor del ataque se ha suicidado saltando al vacío desde un edificio cercano, tras acabar acorralado por la Policía. Murió en el hospital, según el alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, ya ha sido informado del incidente y ha ordenado la movilización total de las fuerzas de seguridad y efectivos de Emergencia. El ataque ha generado una gran consternación a nivel internacional.