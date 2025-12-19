Hasta octubre se vendieron 1,96 millones de paquetes de fármacos para aliviar la resaca, lo que supone poco más de 8 millones de euros

El Alka-Seltzer, ha sido el medicamento más usado por los rusos para aliviar la resaca

La venta de medicamentos para aliviar la resaca en Rusia ha aumentado un 27 % en entre enero y octubre de 2025 y alcanzó su máximo en tres años. Las farmacéuticas rusas consideran que estos datos reflejan los cambios sociales en el país, como el incremento de la competitividad y la creciente tendencia de los rusos a un modo de vida sano.

Durante los primeros diez meses de este año se vendieron 1,96 millones de paquetes de estos fármacos por un monto de 803 millones de rublos (poco más de 8 millones de euros), un 27 % más que durante el mismo período de 2024, según ha informado el periódico ruso RBC, que cita una investigación de la agencia DSM Group.

En Rusia, entre enero y octubre de 2022, se vendieron 1,7 millones de paquetes de este tipo de medicinas por un monto de 648 millones de rublos (9,63 millones de dólares).

En el mismo período de 2023 se vendieron 1,5 millones de paquetes (266 millones de rublos – 3,15 millones de dólares), mientras que en 2024 la cifra creció a 1,6 millones (630 millones de rublos – 6,81 millones de dólares).

El Alka-Seltzer, el medicamento más popular para la resaca

El medio más popular para aliviar la resaca en Rusia en 2025 ha sido el Alka-Seltzer de la alemana Bayer, el 23 % del total, seguido de cuatro marcas de suplementos nutricionales que el periódico no nombra.

Este aumento está vinculado a la reducción de la venta de bebidas alcohólicas en el país: las estadísticas del regulador ruso del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas Rosakotabakkontrol apuntan a una caída del 9,8 % del consumo, al aumento de la competitividad en el mercado laboral ruso y a las campañas publicitarias que promueven el consumo de suplementos nutricionales, según RBC.