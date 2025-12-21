EEUU mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana

Donald Trump amenaza a Nicolás Maduro: el presidente estadounidense ordena el bloqueo "completo y total" de los petroleros que entren y salgan de Venezuela

Compartir







VenezuelaEl Gobierno venezolano afirmó este sábado haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana.

El ministro de Exteriores, Yván Gil, indicó en su canal de Telegram que recibió una llamada de su homólogo iraní, Abás Araqchí, durante la que analizaron "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano".

La ayuda de Irán

Venezuela, según Gil, recibió "una muestra plena de solidaridad del Gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional".

Ambos también repasaron las relaciones entre sus países "en el marco del acuerdo estratégico" bilateral, agregó.