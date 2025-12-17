Donald Trump amenaza a Venezuela y llama "organización terrorista" al régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela. El mandatario ha amenazado al país de Maduro con elevar las hostilidades si no devuelve "lo que es suyo" de manera "inmediata" a Washington, declarando como una organización terrorista al "régimen" de Nicolás Maduro.

Además de anunciar el bloqueo de los petroleros, Donald Trump ha hablado mediante la red social Truth Social, en la que ha señalado y culpado a Venezuela de "el robo de nuestros activos y el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

Donald Trump: "No permitiré que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo"

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más".

"El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente"

Trump además ha acusado a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo" así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido ha asegurado que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", ha finalizado.