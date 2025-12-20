Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas otro buque cerca de Venezuela, según medios estadounidenses

Máxima tensión en Venezuela ante la amenaza de Trump de ataques terrestres: promete que Maduro "se irá"

Estados Unidos ha interceptando otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses y según ha recogido EFE. El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

Según la cadena 'NBC News', el ejército estadounidense "está prestando apoyo" con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación. Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

Trump intensifica su presión sobre Venezuela

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaraba el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará el próximo martes 23 de diciembre una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado este viernes que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Así lo ha confirmado la portavoz de la misión permanente de Eslovenia --país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo-- ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo es a las 15.00 horas.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado este jueves dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.