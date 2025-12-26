La ciudad de Nueva York podría recibir entre 13 y 23 centímetros de nieve hasta el sábado a mediodía

Los principales aeropuertos de Nueva York, LaGuardia, JFK y Newark, han cancelado casi 400 vuelos este viernes por una importante tormenta invernal, alzando la suspensión de operaciones a un total de 566 operaciones si se tiene en cuenta todo el país.

Así, los aeródromos de Detroit y Boston también han registrado cancelaciones y demoras, según datos de FlightAware, recogidos por 'Bloomberg'.

La alerta invernal se extiende hasta Filadelfia

La ciudad de Nueva York podría recibir entre 13 y 23 centímetros de nieve entre las 16:00 horas del viernes y la 13:00 horas del sábado, tal y como ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Además, la urbe neoyorquina emitió una advertencia de viaje durante la duración de la tormenta, ya que las bajas temperaturas limitan el derretimiento de la nieve y aumentan el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en las carreteras.

La alerta invernal se extiende hasta Filadelfia y se espera que la tormenta se desplace mar adentro hacia la región del Atlántico Medio para la mañana del sábado, indicó el servicio. Las precipitaciones invernales darán paso a lluvia helada a medida que el sistema avance hacia el sur.

Un frente frío potencialmente más intenso se desplazará por el noreste, incluida el área de Washington, hacia el final del fin de semana, lo que podría provocar condiciones ventosas durante los últimos días del año. Partes del oeste de Pensilvania podrían verse afectadas por una tormenta de hielo, lo que podría causar cortes de energía y volver peligroso el tránsito, ha señalado el Servicio Meteorológico Nacional.