Una mujer de Florida mata a sus dos exmaridos el mismo día: se hizo pasar por repartidora

Una mujer de 51 años ha sido arrestada en Florida por supuestamente disparar y matar a sus dos exmaridos el mismo día, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que continúa bajo investigación por las autoridades locales. Susan Erica Avalon fue detenida el jueves por cargos de homicidio en segundo grado en el condado de Manatee, donde residía su primer exmarido, según informó el sheriff Rick Wells.

Así lo recoge 'NBC Washington'. El incidente comenzó el miércoles por la tarde, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee recibió una llamada por un tiroteo en el vecindario de Heritage Harbor. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre de 54 años con dos heridas de bala en el abdomen. Según Wells, la víctima todavía estaba consciente y declaró que posiblemente su exesposa había sido la autora del ataque. La hija de 15 años del hombre, que también es hija de Avalon, presenció los disparos desde la casa y vio a alguien con sudadera gris y máscara subirse a un Honda Odyssey plateado y alejarse del lugar.

El hombre fue trasladado a un hospital local, donde falleció el miércoles por la noche debido a las heridas

Las autoridades creen que Avalon se hizo pasar por repartidora de comida para acceder a la vivienda de su primer exmarido. Los registros judiciales indican que Avalon y la víctima habían estado divorciados durante casi una década y tenían disputas de custodia y manutención infantil.

Más tarde, los investigadores localizaron a Avalon en su domicilio del condado de Citrus, donde fue vista limpiando el vehículo Honda Odyssey con trapos y blanqueador. Al ser interrogada sobre su exmarido, la mujer respondió con indiferencia: “¿Cuál?”. Posteriormente, las autoridades comenzaron a investigar al segundo exmarido de Avalon, quien vivía en Tampa y también fue encontrado asesinado a tiros en su casa. La policía de Tampa señaló que ambos crímenes parecen estar relacionados y que el tirador y las víctimas se conocían.

Según la investigación preliminar, Avalon habría asesinado primero a su segundo exmarido en Tampa antes de dirigirse al condado de Manatee para atacar a su primer exmarido. Fue arrestada el jueves por agentes del sheriff en el condado de Citrus, bajo una orden judicial emitida fuera del condado. Las autoridades continúan investigando, buscando el arma homicida y evidencias en el vehículo utilizado por Avalon, mientras se aclara el motivo detrás de los asesinatos.