Los familiares de los jóvenes denunciaron una falta de información clara durante los primeros momentos del incidente

Un joven murió en septiembre tras perder el conocimiento al bajarse de la montaña rusa Stardust Racers en Orlando

Dos jóvenes vivieron momentos de extrema tensión tras quedar suspendidos en lo más alto de una montaña rusa inclinada en Texas, luego de que la atracción se detuviera de forma inesperada justo antes de iniciar la caída. El incidente tuvo lugar en el complejo Circuit of the Americas, en la ciudad de Austin, donde el juego mecánico permaneció inmóvil durante casi una hora antes de que los servicios de emergencia lograran evacuar a los pasajeros.

Los afectados fueron Matthew Cantu, de 24 años, y Nicholas Sanchez, de 20, quienes se encontraban disfrutando de la atracción denominada “Circuit Breakers”. Durante el recorrido, el vagón ascendió hasta una altura aproximada de 130 pies (casi 40 metros) y se detuvo de manera abrupta en el punto inicial del descenso, quedando completamente vertical, en un ángulo de 90 grados, con los jóvenes mirando directamente hacia el suelo. El suceso ocurrió la noche del miércoles, según confirmó un publicista de los pasajeros.

De acuerdo con el portavoz, los familiares de los jóvenes denunciaron una falta de información clara durante los primeros momentos del incidente. Aseguraron que durante más de 30 minutos no recibieron explicaciones precisas sobre lo que estaba ocurriendo. Testigos presenciales señalaron, además, que el personal del parque ofreció versiones contradictorias, incluyendo afirmaciones de que los pasajeros no estaban correctamente abrochados, extremo que generó aún más confusión y preocupación.

La versión del parque

La montaña rusa involucrada es una atracción de reciente inauguración que eleva a los usuarios por una pendiente pronunciada y, una vez en la cima, inclina la vía hasta quedar completamente vertical. En ese punto, el vagón se detiene brevemente antes de ser lanzado a velocidades de hasta 60 km por hora, según la descripción publicada en el sitio web oficial del parque.

Desde la dirección del recinto, un representante explicó que el incidente se produjo por un fallo técnico puntual. En un comunicado remitido a 'Fox News Digital', el portavoz señaló que “un sensor provocó un retraso en el viaje”, y aseguró que el problema fue resuelto y que la atracción continuó operando con normalidad posteriormente. Añadió que este tipo de interrupciones pueden darse de forma ocasional y que, de las más de 25.000 personas que ya han utilizado la montaña rusa, solo dos vivieron una situación similar, a la que describió como una “insignia de valentía”.

Sin embargo, según el publicista de los pasajeros, Cantu y Sanchez permanecieron suspendidos durante 36 minutos, hasta que un familiar decidió llamar al 911 ante la falta de soluciones. Los equipos de emergencia llegaron aproximadamente 10 minutos después y procedieron al rescate. Tras el episodio, Cantú manifestó haber sufrido mareos y síntomas compatibles con la acumulación de sangre, mientras que Sanchez presentó entumecimiento en la parte superior de una pierna, de acuerdo con la información difundida por KXAN.

La atracción afectada es la primera montaña rusa inclinada instalada en Texas. Su apertura se llevó a cabo el pasado mes de octubre mediante funciones de vista previa, mientras que su inauguración oficial está prevista para el próximo año. El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad y los protocolos de respuesta en atracciones de alta intensidad.